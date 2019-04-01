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Çavuşoğlu: Açık ara partimiz bu seçimleri kazanmıştır

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TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile ortak basın toplantısı düzenledi
Çavuşoğlu: Açık ara partimiz bu seçimleri kazanmıştır

Yerel seçimlere ilişkin olarak görüşlerini paylaşan Çavuşoğlu, "Açık ara partimiz bu seçimleri kazanmıştır" dedi. "Ak Parti'nin kaybettiği iller oldu" diyen Çavuşoğlu, "HDP'nin kalesi denen yerlerde bile AK parti seçimleri kazandı. Ama halkımızın tercihine de saygı duymamız gerekiyor. Ülkenin istikrarını önemsiyorum" diye konuştu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Dışişleri bakanıyım ama kampanya yapmayı seviyorum. Dört dönemde Antalya'yı temsil etme şansı yaşadım.Tüm seçimler demokratik bir ortamda gerçekleştiriliyor. Yerel seçimler de bu anlamda demokrasi açısından çok önemli. Katılım oranı yüksek, halkımız şehirlerin yönetimi için her zaman arzuludur. Seçimlerde kazanan da olacak kaybeden de olacak. Vatandaşlarımız o şeyleri kime temsil edeceğini özgür iradesiyle seçiyor.

"HDP'nin kalesi denen yerlerde bile AK parti seçimleri kazandı. Kaybettiği yerler de oldu. Ama halkımızın tercihine de saygı duymamız gerekiyor. Ülkenin istikrarını önemsiyorum. Açık ara partimiz bu seçimleri kazanmıştır."

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