Çavuşoğlu açıkladı... Halk bir tane daha İlahiyat Koleji istiyor!

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs barışına yönelik KKTC’de de farklı görüşler ortaya çıktığını belirterek, bunu “seçim hazırlıkları” ile ilişkilendirdi, “Federasyon, konfederasyon, gevşek federasyon, farklı görüşlerimiz olabilir. Tümünü masaya koyalım. Bazı arkadaşlar sadece federasyon olabilir diyor. Tek görüşü dayatmanın bir alemi yok.” dedi.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından organize edilen ve “Basınla Sohbet” adıyla bir çok televizyonda ortak yayınlanan programda, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hasan Erçakıca, Hasan Kahvecioğlu ve Rasıh Reşat’ın sorularını yanıtladı.

Mevlüt Çavuşoğlu programda Hala Sultan İlahiyat Koleji ve sendikalarla ilgili de açıklama yaptı.

Açıklamalar şöyle:

HALA SULTAN İLAHİYAT KOLEJİ…

“Laiklik elden gidiyor tepkilerini gördük, buradaki halk Hala Sultan gibi bir daha istiyor, buradaki tepkiler bizdeki eski yasakçı zihniyeti anımsatıyor.”

SENDİKALAR…

“KKTC’de ekonomik reform şart… Sendikalar ve seçimler nedeniyle bir direnç görüyoruz. İnşallah bu konuda adımlar atılır.”

SİYASİLERE YAKINLIĞI…

“KKTC’de hiçbir siyasi partinin iç işlerine karışmadım, hiçbirine özel taraf olmadım. Hüseyin (Özgürgün) sınıf arkadaşımdı, beraber top oynadık. Tahsin beyle çok yakındım, şimdi Kudret Bey’le tanışıyoruz. Cemal Bey’in görüşlerini paylaşmam ama şahsen sevdiğim bir insan, tüm siyasetçilerle dostane ilişkilerimiz var. Yine CTP’den, UBP’den tanıdıklarımız var, Arıklı’yı yeni tanıdım. Burada Türkiye Cumhuriyeti’nin temsilcisi Büyükelçiliktir.”

ÇAVUŞOĞLU: TÜRKİYE DÜŞMANLARI!

“Bizim karşı olduğumuz bir grup var, Türkiye düşmanı olanlar var, Rum’a teslim olmamızı isteyenler var.”