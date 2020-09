Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu .Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sorunların çözümü için bölgesel konferans düzenlenmesi önerisini yineledi.



Mevlüt Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de bir konferans fikri bizden çıktı. Başkalarının haklarında gözümüz yok, ama kendi hakkımızı da yedirmeyiz. Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde Türkiye'nin de beklentileri var, olumlu adımlar bekliyoruz. Burada bir konferans olacaksa, Kıbrıs'tan her iki taraftan da katılım olmalı. Hakça paylaşım için her iki tarafın da görüşünü dinlememiz lazım. Bizim tercihimiz her iki taraf da gelsin, bu sorunu çözelim. Hangi formatta olur, kim katılır, çalışıyoruz. Yunanistan ve Rum kesimi hep AB'yi başka söylemler ile rehin almıştır. Siz bizi desteklemezseniz, biz diğer kararları veto ederiz diyorlar. Mesela Belarus ile ilgili karar ile Doğu Akdeniz konusunda ne ilişki var? dedi.