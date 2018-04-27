Çavuşoğlu: "Adadaki siyasi eşitlik gerçeği asla değişmeyecek"

Kıbrıs konusunda önemli açıklamalar yapan Çavuşoğlu, “Rumlar, Kıbrıslı Türklerle ortak bir gelecek tasavvur edemiyorlar” dedi.

Kıbrıs’ta 50 yıldan bu yana sürdürülen müzakerelerle yeni bir federal ortaklığın tesisi amaçlandığını ancak bir sonuç elde edilemediğine işaret eden Çavuşoğlu, “2008-2017 yılları arasında yürütülen son süreçte, 2017 Temmuz ayında Kıbrıs Konferansı’nın sonuçsuz kalmasıyla sona ermiştir. Bunun nedeni ise ortadadır. Kıbrıs Rum tarafı, Kıbrıslı Türklerle siyasi eşitlik temelinde ortaklık kurmaya ve siyasi gücü paylaşmaya yanaşmamaktadır” diye konuştu.

Rumların Türklerle ‘ortak bir gelecek kurmama’ siyasetini değiştirmesi gerektiğine dikkat çeken Çavşoğlu, “Rum tarafının bu tutumu değişmediği sürece Ada’da yeni bir ortaklığın tesisine yönelik her türlü süreç başarısız kalmaya mahkûmdur” uyarısı yaptı.

Çavuşoğlu, “Rum zihniyetinin birdenbire değişmesini beklemek de gerçekçi olmayacaktır” diye ekledi.

Türkiye olarak diyalogdan kaçmayacaklarının altını çizen Çavuşoğlu şunları söyledi:

“Biz, her halükarda, Kıbrıs meselesine diyalog ve diplomasiye dayalı, müzakere edilmiş adil ve kalıcı bir çözüm bulunması gerektiği inancımızı muhafaza ediyoruz. Ada’daki her iki tarafın da siyasi olarak eşit olduğu gerçeği asla değişmeyecektir ve sürdürülebilir her türlü çözüm ancak bu gerçeğin üzerine inşa edilebilir. Bulunacak çözüm, Kıbrıs Türkünün refahı ve güvenliğini garanti altına alacak düzenlemeleri mutlaka içerecektir.”

Kıbrıs’ta atılacak adımlarla ilgili bir yolun belirlenmeye başladığının sinyalini veren Çavuşoğlu, “Önümüzdeki dönemde nasıl bir yol haritası izleyeceğimizi KKTC makamlarıyla yakın temas ve işbirliği içerisinde belirlemekteyiz” diye konuştu.

Çavuşoğlu şöyle devam etti:

“Hem Doğu Akdeniz bölgesindeki istikrarın güçlendirilebilmesi açısından, hem de ilgili taraflara sağlayabileceği çok yönlü çıkarları gözönünde tutarak samimiyetle desteklediğimiz bu çözüm arayışına yapıcı katkılar sağlamaya devam ederek, çabalarımızı kararlılık ve iyi niyetle sürdüreceğiz.”

Türkiye’nin Kıbrıs’taki önceliğinin ne olduğuyla ilgili bir soruya da Çavuşoğlu, “Önceliğimiz, Kıbrıs Adası’nda barış ve istikrarın devamını teminen, Ada’daki iki halkın ve özellikle Kıbrıs Türklerinin huzur içinde yaşamalarının sağlanmasıdır. Mevcut huzur ortamının korunması her türlü siyasi beklentinin üzerindedir” diye cevap verdi.