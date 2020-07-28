Çavuşoğlu: “Adaya gelen öğrencilerin hasta olmaları halinde tedavilerini devlet karşılayacak"

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, ülkeye gelmek zorunda olan tüm öğrencilere sahip çıktıklarını, öğrenciler 1 Eylül’den sonra adaya tek PCR’la geldiklerinde ve hasta olmaları halinde tüm tedavilerinin devlet tarafından karşılanacağını kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısında Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu ile KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı 36 kabul oyuyla, oy birliğiyle kabul edildi. 14 milletvekili oylamaya katılmadı.

Tasarı hakkında söz alan ele alan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, göreve geldikleri günden itibaren var olan sorunları çözmek için çalıştıklarını belirterek, CSE ve A-Level sınavları hakkında yapılan açılımlar hakkında bilgi verdi, bu konuda eksiklik olduğunu söyledi.

Bu yıl TC ve AB ülkeleri için önemli bir açılım yapıldığını söyleyen Çavuşoğlu, kontenjanların kullanılmasında öğrencilerin çektiği sıkıntılara bir düzen gelmesinin önemine işaret etti.

“TÜRKİYE, KKTC’NİN SİSTEMİNE BİRAZ YABANCI”

Türkiye’nin KKTC sistemine biraz yabancı olduğuna işaret eden Bakan Çavuşoğlu, kontenjanlar konusunda peşine düşmesi gereken kişinin öğrenci olduğunu, bunun da güçlükle yapıldığını söyledi.

Çavuşoğlu geçen yıl bakanlığa A-Level sonuçlarıyla başvuran öğrencilerin yüzde yüzünü üniversitelere yerleştirdiklerini, Yurt Dışı Topluluklar Birimi ile bir mutabakat imzaladıklarını ve her yıl bu programdan mezun olan 40 öğrenciye en çok revaçta olan bölümlere burs verileceğini, bu öğrencilerin merkezi okullarda burslu olarak okuyabileceğini anlattı.

Bu eğitim modeline büyük destek verdiklerine dikkat çeken Çavuşoğlu, A-Level’den mezun olan öğrenciler için şeffaf bir kılavuz hazırlanacağını ve burs programını KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’nın yönetmesiyle ilgili bir protokol imzaladıklarını kaydetti.

Bu konuda kurumlar arası imzalar atılarak, bir eğitim açılımı yaptıklarını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, protokolle, kolej çıkışlı öğrencilerin Türkiye’de okuma engellerinin ortadan kalktığını, bunun geliştirileceğini söyledi.

“ADAYA GELECEK ÖĞRENCİLERİN TÜM TEDAVİLERİNİ DEVLET KARŞILAYACAK”

Karantina konusuna da değinen Bakan Çavuşoğlu, ülkeye gelmek zorunda olan tüm öğrencilere sahip çıktıklarını, öğrenciler 1 Eylül’den sonra adaya tek PCR’la geldiklerinde ve hasta olmaları halinde tüm tedavilerinin devlet tarafından karşılanacağını kaydetti.

“YÜZDE 40-50’Yİ GEÇMEYECEK ŞEKİLDE UZAKTAN EĞİTİM MÜMKÜN OLABİLİR”

Üniversitelerin ayakta kalması için eğitime devam etmeleri gerektiğine dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, öğrencilerin Covid-19 mücadelesi kapsamında, mücbir sebepten dolayı seyahat edememeleri halinde, söz konusu ülkenin yasaklı ülke konumunda görmesi halinde yüzde 40 ve 50’yi aşmamak suretiyle eğitimin devamlılığı için uzaktan eğitim ve online eğitimin mümkün olabileceğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, her türlü desteğin öğrencilere verilmesini öngördüklerini ifade ederek, ülkenin en önemli alanını geliştirmeye çalıştıklarını ve yanlış olanı düzeltmek için elbirliğiyle çalışmak gerektiğini söyledi.