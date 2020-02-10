Çavuşoğlu: Akıncı dürüst bir siyasetçi değil! Bunu açıklayacağım!

Bakan Çavuşoğlu'dan Mustafa Akıncı'ya tepki. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın sözlerine tepki göstererek, ''Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle hiç çalışmadım" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''(Rusya heyetiyle İdlib görüşmeleri) Bir yol üzerinde uzlaşı olsaydı bugünkü toplantıya ihtiyaç olmazdı. İlk görüşmede öneriler oldu, bir mutabakat sağlandı. İdlib'de ateşkese riayet edilmelidir. İdlib'de bir an önce ateşkes sağlanmalı. Rejim saldırgan tutumunu bir an önce sona erdirmeli.

(KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklaması) KKTC içindeki iç siyasetten sorumlu bir insan değilim. Kendi kendine soru sorup cevap veriyor. Türkiye'yi malzeme ediyor. Böylesine dürüst olmayan bir siyasetçi ile çalışmadım. İlginç bir biçimde Türkiye'ye saldırmayı tercih ediyor. Kıbrıs Türk halkına böyle dürüst olmayan bir siyasetçi yakışmıyor. Akıncı ne yapmak istiyor, Türkiye'ye niye saldırıyor? Bunları Kıbrıs Türk halkının çok iyi düşünmesi gerekir diye vurgulamak istiyorum.''