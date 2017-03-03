 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.609
  • Altın 147,182
  • Dolar 3,7262
  • Euro 3,9187
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKACumhuriyet binasının önünde silah sesleri!

Çavuşoğlu: Alman derin devletinin sistematik uygulaması

»
Çavuşoğlu: Alman derin devletinin sistematik uygulaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Zeybekci'nin Almanya'da katılacağı mitingin iptal edilmesini, "Bu Alman derin devletinin sistematik uygulaması haline geldi" sözleriyle değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Almanya'daki Türklerle bir araya gelerek Türkiye'deki referanduma ilişkin birer konuşma yapacağı etkinliklerin iptal edilmesi hakkında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

 

Benzer olayların daha önce de yaşandığını kaydeden Çavuşoğlu, "Bu Alman derin devletinin sistematik uygulaması haline geldi. Çünkü 'Hayır' çıkmasını istiyorlar" dedi.

'SİZ TÜRKİYE'NİN PATRONU DEĞİLSİNİZ'

"Bizi eşit bir ortak gibi görmek durumundasınız. Türkiye sizin emrinizde bir ülke değil. Siz Türkiye'nin patronu değilsiniz. Siz birinci sınıf, Türkiye ikinci sınıf değil. Biz size böyle davranmıyoruz. Siz de Türkiye'ye eşit bir ortak gibi davranmak zorundasınız" diyen Çavuşoğlu, Almanya'daki Türk toplumunun baskı altında olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu ayrıca, "Bizimle çalışmak istiyorsanız bize nasıl davranacağınızı öğrenmek zorundasınız. Bu yöntemle bu işler olmaz, böyle devam etmez. Biz de karşılığını veririz. Hiç çekinmeden her türlü karşılığını veririz. O zaman gerisini siz düşünürsünüz" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Mahkeme: 'Bijî serok Apo' sloganı ifade özgürlüğüdür03 Mart 2017 Cuma 10:18
  • Mersin'de okullar tatil!03 Mart 2017 Cuma 10:16
  • Çavuşoğlu: Alman derin devletinin sistematik uygulaması03 Mart 2017 Cuma 10:15
  • AYM, bireysel başvuru işlevini kaybedebilir03 Mart 2017 Cuma 10:14
  • Gaziantep-Kilis hattında sınıra inşa edilen duvarın yarısı tamamlandı03 Mart 2017 Cuma 10:10
  • Cumhuriyet binasının önünde silah sesleri!03 Mart 2017 Cuma 10:02
  • TBMM Başkanvekili Hamzaçebi: Türkiye iki seçenekten birini seçmeye zorlanıyor03 Mart 2017 Cuma 09:51
  • İmam hatipler sınıfta kaldı03 Mart 2017 Cuma 09:46
  • Ağrı'da PKK'ya hava destekli operasyon03 Mart 2017 Cuma 09:26
  • Kılıçdaroğlu, KHK ile ihraç edilen akademisyenlerle görüştü03 Mart 2017 Cuma 09:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti