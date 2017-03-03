Çavuşoğlu: Alman derin devletinin sistematik uygulaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Zeybekci'nin Almanya'da katılacağı mitingin iptal edilmesini, "Bu Alman derin devletinin sistematik uygulaması haline geldi" sözleriyle değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Almanya'daki Türklerle bir araya gelerek Türkiye'deki referanduma ilişkin birer konuşma yapacağı etkinliklerin iptal edilmesi hakkında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Benzer olayların daha önce de yaşandığını kaydeden Çavuşoğlu, "Bu Alman derin devletinin sistematik uygulaması haline geldi. Çünkü 'Hayır' çıkmasını istiyorlar" dedi.

'SİZ TÜRKİYE'NİN PATRONU DEĞİLSİNİZ'

"Bizi eşit bir ortak gibi görmek durumundasınız. Türkiye sizin emrinizde bir ülke değil. Siz Türkiye'nin patronu değilsiniz. Siz birinci sınıf, Türkiye ikinci sınıf değil. Biz size böyle davranmıyoruz. Siz de Türkiye'ye eşit bir ortak gibi davranmak zorundasınız" diyen Çavuşoğlu, Almanya'daki Türk toplumunun baskı altında olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu ayrıca, "Bizimle çalışmak istiyorsanız bize nasıl davranacağınızı öğrenmek zorundasınız. Bu yöntemle bu işler olmaz, böyle devam etmez. Biz de karşılığını veririz. Hiç çekinmeden her türlü karşılığını veririz. O zaman gerisini siz düşünürsünüz" ifadelerini kullandı.