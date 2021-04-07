Çavuşoğlu, Ankara’da temaslarda bulunacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bugün Ankara’da Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile bir araya gelecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bugün Ankara’da Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile bir araya gelecek.

Ankara’ya dün giden Bakan Çavuşoğlu, temaslarına bugün başlıyor.

Çavuşoğlu saat 14:00’de Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüşecek. Bakanlık Müsteşarı Emirali Deveci de Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Gürdal ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirecek.

Görüşmelerde, bakanlık ile ilgili kurumlar arasında işbirliğinin geliştirilmesi konuları ele alınacak.