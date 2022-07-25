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Çavuşoğlu Ankara'da Temaslarda Bulunuyor

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Çavuşoğlu Ankara'da Temaslarda Bulunuyor
Çavuşoğlu Ankara'da Temaslarda Bulunuyor

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya ziyaret gerçekleştiriyor. Salı günü sabah Ankara’ya hareket edecek olan Çavuşoğlu, temaslarını tamamlamasının ardından yurda dönecek.

Çavuşoğlu, temaslarına, Anıtkabir’i ziyaret ederek başlayacak. Heyetiyle birlikte, T.C. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekilleri (YÖK) Prof. Dr. Haldun Göktaş ile Prof. Dr. Cevahir Uskurt ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ile birer görüşme gerçekleştirecek olan Bakan Çavuşoğlu ayrıca Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde bulunan Türk Tarih Kurumu’nu ve üniversiteleri ziyaret edecek.

Çavuşoğlu’na temasların sırasında bakanlık bürokratları eşlik edecek.

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