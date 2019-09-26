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Çavuşoğlu, “Arap Ali Destanı”nın hayata geçmesine katkı koyanlara teşekkür etti

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, geçtiğimiz hafta sahnelenen “Arap Ali Destanı”na gösterilen ilginin, toplumun opera sanatına duyduğu ihtiyacı gösterdiğine işaret etti.
Çavuşoğlu, “Arap Ali Destanı”nın hayata geçmesine katkı koyanlara teşekkür etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda basın toplantısı düzenleyen Bakan Çavuşoğlu, “Arap Ali Destanı”nın hayata geçmesine katkı koyanlara teşekkür ederek, plaket takdim etti. 

KKTC tarihinin ilk yerli opera eseri Arap Ali Destanı’nın 19 Eylül’de prömiyer yaptığını dile getiren Çavuşoğlu, böyle bir projeyi hayata geçirebilmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirtti. 

“Sanat ve sanatçının toplumda yol gösterici birer ışık olduğu yadsınamaz bir gerçektir” diyen Çavuşoğlu, Arap Ali’nin Kıbrıs’ta eşit hak ve hürriyet arayışında olan ve milli bir kimlik oluşturulmasında mihenk taşı teşkil eden Kıbrıslı Türklerden olduğunu kaydetti.

“Liman işçilerini örgütlemesi ve İngiliz sömürge yönetimine karşı verdiği mücadelenin sonucunda İngiliz askerleri tarafından yedi bıçak darbesiyle öldürülmüştür” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu şöyle devam etti:

“Öldürülmesi Kıbrıs Türkleri arasında büyük bir infial yaratmış, yaşamı ve yaptıkları destanlaştırılarak dilden dile kulaktan kulağa yayılarak günümüze kadar gelmiş ve bir halk kahramanı olmuştur. Arap Ali’nin öldürülmesi üzerine ağıtlar yakılmış, ağıt sözleri bestelenerek günümüzde Kıbrıs Türkleri ve Türk dünyası tarafından çok sevilerek dinlenen ve hüzünlendiren bir türkü haline gelmiştir”

“OYUNA İLGİ, TOPLUMUN OPERA SANATINA DUYDUĞU İHTİYACI GÖSTERİYOR”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı himayelerinde ve TC Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle, böylesi bir kahramanlık destanının yeni kuşaklara aktarılması hedefiyle görevin, kuruluş aşamasında olan KKTC Devlet Opera ve Balesi’ne verildiğini dile getiren Çavuşoğlu temsilin sahnelendiği her iki gecede de salonun dolup taştığını ve oyun sonunda seyircilerin oyuncuları dakikalarca ayakta alkışladığını belirtti.

Çavuşoğlu bu durumun, toplumun opera sanatına duyduğu ihtiyacı gösterdiği kaydetti. 

“Bizleri bu önemli gecemizde yalnız bırakmayan değerli devlet büyüklerimiz ve saygıdeğer halkımıza yürekten teşekkür ederiz” diyen Çavuşoğlu özellikle, oyunu izlemek için, önceden planlanmış yurt dışı etkinliklerini iptal ederek adaya gelen TC Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve bakanlık bürokratlarına müteşekkir olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu şöyle devam etti:

“Arap Ali Destanı temsilinin sahnelenmesinde maddi ve manevi yönden desteğini esirgemeyen TC Devlet Opera ve Balesi oyuncularını görevlendiren, temsil öncesi ve sonrasında varlığını yanımızda hissettiğimiz ve çok arzu etmesine rağmen aramızda olamayan fakat bakan yardımcısını gönderme nezaketinde bulunan TC Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a en derin hürmetlerimi sunarım.”

TÜRKİYE VE LONDRA’DA DA SERGİLENMESİ HEDEFLENİYOR

Çavuşoğlu konuşmasının devamında, bundan sonraki süreçte Arap Ali Destanı’nın TC Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliği ile Türkiye’nin bir çok büyük şehrinde ve Londra’da sergilenmesinin hedeflendiğini dile getirdi. 

Eserin sergilenmesi için 100’den fazla kişinin çalıştığını kaydeden ve bu kişilere teşekkür eden Çavuşoğlu, oyun rejisörü Aytaç Manizade ve yardımcısına da teşekkür etti.

Daha sonra, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve müdürlükleri; Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası; Doğu Akdeniz Üniversitesi; Telsim Vodafone; Halk Sanatları Derneği; Gazimağusa Belediyesi; Paşaköy Belediyesi; Atatürk Meslek Lisesi; Othello Folklor Derneği; Libretto Havva Tekin ve Arap Ali Destanı’nın bestecisi Ali Hoca’ya plaket takdim edildi.

Çavuşoğlu Kültür Dairesi müdürü Kerim Akpolat ve kuruluş aşamasında olan KKTC Devlet Opera ve Balesi sorumlusu Şehbal Hamzaoğlulları’na teşekkür etti.

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