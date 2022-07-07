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Çavuşoğlu: Atatürk Öğretmen Akademisi’nin ortadan kaldırılması gibi bir durum söz konusu değil

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Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Atatürk Öğretmen Akademisi’nin ortadan kaldırılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade ederek, “Bu ülkenin geleceğini öğretmenlerle kurguluyoruz” dedi.
Çavuşoğlu: Atatürk Öğretmen Akademisi’nin ortadan kaldırılması gibi bir durum söz konusu değil

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, BRT’de telefon bağlantısıyla katıldığı programda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

ÇAVUŞOĞLU: BU ÜLKENİN GELECEĞİNİ ÖĞRETMENLERLE KURGULUYORUZ

Bu ülkenin geleceğini öğretmenlerle kurguladıklarını ve ona göre hareket ettiklerini belirten Çavuşoğlu, “Bakanlık olarak öğretmenlerimizi destekliyoruz” dedi.

Çavuşoğlu, devletin büyük bir çabayla maaşlarını ödemek için uğraştığı öğretmenlerden en iyi verimi almak istediklerini söyledi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) yaptığı eylemlerle ilgili olarak Çavuşoğlu, “Sendikalar ‘her şeye karşı’ bir tutum sergiliyor. Uzlaşı içinde bir hareket etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

“ATATÜRK ÖĞRETMEN AKADEMİSİ’NİN KADROSUNU GELİŞTİRMEK İÇİN UĞRAŞIYORUZ”

Çavuşoğlu, Atatürk Öğretmen Akademisi’nin ortadan kaldırılması gibi bir durumun asla söz konusu olamayacağını söyleyerek, “Aksine akademinin kadrosunu geliştirmek için uğraşıyoruz” açıklamasında bulundu.

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