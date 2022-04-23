Çavuşoğlu: Atatürk'ün İlkeleri, Geleceğimizi Şekillendirmeye Devam Ediyor

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde başlayan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla ulusal egemenliğe atılan ilk adımların, bir asır geçmesine rağmen Kıbrıs Türkü’ne ilham kaynağı olduğunu vurguladı. Çavuşoğlu, “Aradan geçen 102 yıla rağmen Atatürk’ün ilkeleri, geleceğimizi şekillendirmeye devam etmektedir” dedi.

Çocuklara, “Bu dünyanın gerçek sahipleri, geleceğimizsiniz” diye seslenen Çavuşoğlu, “Atatürk’ün ilkeleri ışığında hareket eden, onun ideallerini benimseyen ve onun izinde yürüyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yaşatılması ve her alanda gelişmesi için çok çalışmalısınız” vurgusu yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bu sabah saat 08.00’de Bayrak Radyo ve Televizyonu’nda (BRT) konuşma yaptı.

Çavuşoğlu konuşmasında, “Bugün, ‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir’ kararıylaegemenliğin millete verilişinin ve Türkiye Cumhuriyeti devletine uzanacak, zaferlerle dolu yolun çizildiği günün, 102’inci yıl dönümü” ifadelerini kullandı.

“TÜRK MİLLETİNİN BU ONURLU GÜNÜNÜ, EN İÇTEN DUYGULARIMLA KUTLUYORUM”

Türk milletinin bu onurlu gününü, en içten duygularla kutladığını ifade eden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“23 Nisan 1920’de; Ankara’da yakılan bağımsızlık meşalesi, Anadolu’nun dört bir yanını aydınlatmış, meclis, ulusun gerçek ve tek temsil gücünü teşkil etmiş, Milli Mücadele, artık bir halk devletinin ekseni etrafında gelişmeye başlamış ve bu eksen Türkiye Cumhuriyeti’nin temelini oluşturmuştur.”

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak olan sizlersiniz” diyerek, çocuklara ve gençlere duyduğu güveni her koşulda ifade ettiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, Atatürk’ün bu kutlu günü çocuklara bayram olarak armağan ettiğini kaydetti.

“TÜM DÜNYA ÇOCUKLARINA ARMAĞAN EDİLMİŞ TEK BAYRAM”

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm dünya çocuklarına armağan edilmiş tek bayramdır” vurgusu yapan Nazım Çavuşoğlu, şunları belirtti:

“Yarınlarımızın güvencesi çocuklarımıza armağan edilen bu günde, bizlere düşen görev; atamızın izinden yürümek, emanetlerinin sahibi olduğumuzu göstermek ve aziz hatırasını en yoğun biçimde yad etmek olmalıdır.”

Büyük önder Atatürk’ün izinde başlayan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması ile ulusal egemenliğe atılan ilk adımların, bir asır geçmesine rağmen Kıbrıs Türkü’ne ilham kaynağı olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Aradan geçen 102 yıla rağmen Atatürk’ün ilkeleri, geleceğimizi şekillendirmeye devam etmektedir” dedi.

“BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİN, GELECEĞİMİZİN KENETLENMİŞ İFADESİNİ TEMSİL EDİYOR”

Çavuşoğlu, bağımsızlığın sarsılmaz ifadesi olan, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”nın, her yıl ülkede ve yurt dışındaki temsilciliklerde, bütün kurumlar ve okullarda çeşitli etkinliklerle kutlanarak, birlik ve beraberliğin, geleceğin kenetlenmiş ifadesini temsil ettiğini belirtti.

“SİZLER BU DÜNYANIN GERÇEK SAHİPLERİ GELECEĞİMİZSİNİZ”

Konuşmasında çocuklara seslenen Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Unutmayınız ki sizler, bu dünyanın gerçek sahipleri, geleceğimizsiniz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan, geleceğimizin güvenceleri olarak, sevgide, barışta, kardeşlikte, yardımlaşmada örnek bireyler olarak, Atamıza layık olmalı, Atatürk’ün ilkeleri ışığında hareket eden, onun ideallerini benimseyen ve onun izinde yürüyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yaşatılması ve her alanda gelişmesi için çok çalışmalısınız.”

Çavuşoğlu, Kıbrıs Türkleri olarak, özgürlük ve barışın hakim olduğu bu topraklarda, milli birlik ve beraberliğin pekiştirildiği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, gururla kutlamaya ve bu coşkuyu çocuklarla birlikte yaşatmaya devam edeceklerini kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, “Bu duygu ve düşüncelerle, başta bu anlamlı günün yaratıcısı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü yad ediyor, Türk Milleti’nin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 102’nci yıl dönümüyle, bugünü değerli kılan çocuklarımızın ve tüm halkımızın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.