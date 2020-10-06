Çavuşoğlu, Azerbaycan'a destek ziyaretinde: 'Ateşkes olsun ama sonra ne olacak?'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü'ye ziyareti sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

Ermenistan ile Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan çatışmaların gündeme alındığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

"Her daim kardeş Azerbaycan'ın yanında olacağız" diyen Çavuşoğlu, "Yukarı Karabağ Azerbaycan'ındır. Azerbaycan'ın işgal edilmiş toprakları tüm kararlara rağmen kurtarılmadı. Ermenistan'ın çekilmesi konusunda uluslararası toplumun bir adımı olmadı. BM kararları, AGİT kararları uygulanmadı" dedi.

Bölgedeki çatışmalarda sivillerin zarar görmesine değinen Çavuşoğlu, "Kendi göbeğini kesmek Azerbaycan'a düştü. Ermenistan sıkışınca sivil yerleşimlere saldırmaya başladı. Bu insanlık suçudur, savaş suçudur. Ermenistan'ın içine düştüğü çaresizliğin de göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Quote Message: Azerbaycan sivillerin zarar görmemesi için itina gösteriyor. Sivil yerleşim yerlerini hiçbir zaman hedef almıyor. Uluslararası hukuka riayet eden ve etmeyen iki ülke arasındaki fark budur." Azerbaycan sivillerin zarar görmemesi için itina gösteriyor. Sivil yerleşim yerlerini hiçbir zaman hedef almıyor. Uluslararası hukuka riayet eden ve etmeyen iki ülke arasındaki fark budur."

Uluslararası topluma seslenen Çavuşoğlu, "Biz Gürcistan'ın, Suriye'nin, Irak'ın toprak bütünlüğünü nasıl savunuyorsak, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü de savunuyoruz. Dünya da böyle yapmalı. Bu konuda çifte standart olmaz" dedi.

"Dünya haklının, yani Azerbaycan'ın yanında yer almalıdır" diyen Çavuşoğlu, dünyadan gelen "ateşkes" çağrılarını da değerlendirdi: