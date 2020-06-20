Çavuşoğlu: Bazı ülkelerin Türkiye'yi riskli gruba alması konusunda hayal kırıklığına uğradık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni koronavirüs (Covid-19) salgınının uluslararası ilişkilere etkisiyle ilgili açıklama yaptı.

Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Turist gönderen tüm ülkeler ile irtibatlarımızı sürdürdük. Bazı ülkelerin Türkiye'yi riskli gruba alması konusunda hayal kırıklığına uğradık. Bizim turizm endüstrimiz yabancı turistlerin de hizmetine hazır. Türkiye'ye gelen bütün turistlerin tatillerini güvenli bir şekilde geçirmelerini istiyoruz. Konuklarımız Türkiye'den ayrılmadan önce test yaptırmak istiyorsa biz buna hazırız. Bizim alt yapımız buna uygun. Türkiye'den ayrılacağı zaman test yaptırmak isterse konuğumuz, yapacağız."

'Almanya'yla Türkiye arasındaki ilişkiler sadece turizmle ilgili değil'

Çavuşoğlu, Almanya -Türkiye ilişkileriyle ilgili olarak da şunları söyledi:

"Almanya'yla Türkiye arasındaki ilişkiler sadece turizmle ilgili tabii ki değil. Birtakım kriterler belirlenmesi gerekiyor. Bu tür kriterleri turizm sektörü ve sağlık sektöründeki uzmanlar belirleyecek. Dünyada kaç tane AB ülkesi Covid-19'a karşı Türkiye'den daha iyi bir performans gösterdi."