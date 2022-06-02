  • BIST 2.573,67
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.4563
  • Euro 17.6514
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAKadınlar da Selülit Problemine Dikkat !

Çavuşoğlu Bekirpaşa Lisesi’ni ziyaret etti: “Uygulanan hiçbir ambargo başarının önünde duramaz”

» »
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu İskele Bekirpaşa Lisesi’ni ziyaret etti..
Çavuşoğlu Bekirpaşa Lisesi’ni ziyaret etti: “Uygulanan hiçbir ambargo başarının önünde duramaz”

 Tunus’da gerçekleştirilen 18. İKF Kempo Dünya Şampiyonasında önemli başarılara imza atan ve 3 branşta 3 önemli derece elde ederek 2 gümüş, 1 bronz madalya kazanan Bekirpaşa Lisesi öğrencisi Büşra Turan ile Ankara’da gerçekleştirilen Bölgesel Futsal müsabakalarında başarılı sonuçlar elde eden Bekirpaşa Lisesi Yıldız Erkek Futsal Takımını tebrik etti.

Çavuşoğlu, KKTC’de öğrenim gören öğrencilerin elde ettiği uluslararası başarıların önemine vurgu yaparak, elde edilen bu başarıların disiplinli ve planlı bir şekilde, çok çalışarak elde edildiğine dikkat çekti.

Hem bireysel hem de takım olarak öğrencilerin ve öğretmenlerinin elde ettiği bu başarıların kendilerini mutlu ettiğini ve gururlandırdığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, başarılı sonuçlar elde ederek yurda dönen tüm öğrencileri tebrik etti.

Pandemi döneminde topluma ışık tutan, umut olan öğretmenlerinde elde edilen bu başarılarda çok büyük pay sahibi olduğuna da vurgu yapan Çavuşoğlu, “Biz Kıbrıs Türkleri kültürel, sanatsal ve sportif anlamda donanımlı bir milletiz. Birçok insanımız dünyanın çeşitli noktalarında önemli görevler üstleniyor. Engellerin arkasına sığınmadan çok çalışırsak, uygulanan hiçbir ambargo başarının önünde duramaz. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin elde ettiği bu başarılar Kıbrıs Türkü’nün varlığını tüm dünyaya gösteriyor.” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıb-Tek Yönetim Kurulu, kurumda bazı üst düzey kadrolarda değişiklik yapıldığını duyurdu02 Haziran 2022 Perşembe 10:33
  • Cafer Gürcafer: Protokolün içinde sadece bizi değil, tüm iş dünyasını korkutan maddeler var02 Haziran 2022 Perşembe 10:31
  • KTÖS basın açıklaması yayımladı02 Haziran 2022 Perşembe 10:21
  • Şht. Hüseyin Akil İlkokulu öğrencileri Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nü ziyaret etti02 Haziran 2022 Perşembe 10:14
  • Cumhurbaşkanı Tatar Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu’nun konserini izledi02 Haziran 2022 Perşembe 10:12
  • BTHK, Gizmoswift İnternet Ltd.’in İnternet Servis Sağlayıcılığı yetkilendirmesini 3 ay askıya aldı02 Haziran 2022 Perşembe 10:10
  • Arter aday olmayacak!02 Haziran 2022 Perşembe 09:36
  • Yabancılara dört mal edinme hakkı verildi02 Haziran 2022 Perşembe 09:17
  • Ekonomik kriz çocuklarada zarar veriyor02 Haziran 2022 Perşembe 09:07
  • Çınarlı Şehitleri anılıyor02 Haziran 2022 Perşembe 09:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti