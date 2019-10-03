Çavuşoğlu: Belge çerçevesinde Yükseköğretim ileriye taşınacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bakanlar kurulu tarafından onaylanan KKTC Yükseköğretim Strateji Belgesi ile ilgili yazılı açıklama yaparak değerlendirmede bulundu…

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre KKTC Yükseköğretimini bu belge çerçevesinde, bilimsel veriler ve stratejik hedefler doğrultusunda ileriye taşıyacaklarına değinen Çavuşoğlu, ülkede ilk kez bu tür bir belge hazırlanıp onaylandığını anımsattı…

Belgenin güvenirlik, şeffaflık, hesap verebilirlik, akademik etik, ulusal ve uluslararası işbirlikçi yaklaşım, yapıcı rekabet ve toplumsal sorumluluk değerleri çerçevesinde oluşturulduğunu kaydeden Cavuşoğlu, belgenin onaylanmasının son derece önemli bir adım olduğunu söyledi…

“Yükseköğretim alanını bu belge çerçevesinde günlük kararlarla değil bilimsel veriler ve stratejik hedefler doğrultusunda ileriye taşıyacağız” diyen Çavuşoğlu, bakanlık bünyesinde oluşturulan komisyonun; “Yönetişim, Kalite, Uluslararasılaşma ve Tanınırlık” başlıkları altında Yükseköğrenim hedef ve planlama çalışmalarının tamamlandığını açıkladı…

Çavuşoğlu, “Komisyon çalışmalarına devam edip “Yükseköğretim strateji Belgesi” temelinde Yükseköğretim eylem planını da hazırlanacaktır” vurgusu yaptı…