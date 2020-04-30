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Çavuşoğlu: Bilim Kurulu onay verirse 15 Mayıs'ta okulları açacağız

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"15 Mayıs'a kadar okulların açılmasıyla alakalı bilim kuruluna resmi yazı ile eğitime başlayabilmem ile ilgili koşulları ve takvimi bana sunmasını istedim"
Çavuşoğlu: Bilim Kurulu onay verirse 15 Mayıs'ta okulları açacağız

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu bugün saat 10.00'da TVM WEB'de Sedat Kılıç ile sabah haberleri canlı yayın konuğu oldu. Bakan Çavuşoğlu TVM WEB'de okulların durumu, online dersler, sınav sistemi ve eğitim hakkında açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu konuşmasında; "Ülkemizde bilindiği üzere 10 Mart'ta bir alman turistte Covid-19 çıktı. Vatandaşlarımız, devlet, hükümet üstüne düşen sorumlulukları yerine getirdi. Diğer ülkelere baktığımıza göre çok daha iyi bir süreç geçirdik. 4 Mayıs'tan itibaren de yavaş yavaş açılmaya başlıyoruz.

15 Mayıs'a kadar okulların açılmasıyla alakalı bilim kuruluna resmi yazı ile eğitime başlayabilmem ile ilgili koşulları ve takvimi bana sunmasını istedim. Bilim kurulu karar verecek. 2 senaryo vardır okulların açılması için birincisi hiç açılmaması diğeri ise Mayıs'ın herhangi bir tarihinde açılması yönündeydi. Her şey yolunda giderse 15 Mayıs'tan sonra okulların açılma onayını Bilim Kurulu vermesi halinde açabiliriz. Fakat okulların açılıp açılmaması konusu belirsizdir.

Sınavlar için öğrenciler endişeler taşımaktadır. Kolej giriş sınavları yapılacak sınav takvimi açıklanacaktır. Öğrenciler yüz yüze gördükleri konulardan sorumlu olacak, online eğitim derslerinden sorumlu olunmayacak. Öğrenciler 10 Mart'ta kadar gördükleri konulardan sorumlu olacaklar.

Öğretmenler ellerini taşın altına koydu bu zor dönemde dezenfektan, kolonya, maske ve yüz siperi ürettiler. Eğitim Bakanı ve Öğretmen olarak gurur duydum.

İnternet yapımız adada zayıftır bilindiği üzere, okulların tatil olmasıyla birlikte ve öğretmenlerin de online eğitim alma alanında tecrübesi yoktu ama kısa sürede üstünden geldik 20 gün içerisinde hazırdık. Bu süreçte başarılı buluyoruz öğretmenlerimiz, öğrenciler eğitimden kopmasın diye özveri koydular fedakârlık koydular buradan tüm kahramanlara alkışlarımı yolluyorum. 

Öğretmen sendikalarıyla alakalı dönem dönem açıklamaları oluyor ve onlara cevap vermem gelecekler bakanlıkta konuşacağız onlar açıklama yapabilirler ama sen bana destek ol bende sana destek olayım anlayışıyla ilerliyorum.

Özel gereksinimleri olan öğrenciler için çok sıkıntılıyız üzüntülüyüz çünkü geri kalmamaları gerekiyor ve bu öğrencilere de online eğitim onlar için de açık 15 Mayıs'ta onlar için de düşüncelerimiz vardır.

Üniversiteler açısından sıkıntılar vardır. Çünkü seyahat sıkıntısı vardır öğrenciler gelseler bile karantinada kalacaklar bu da öğrenciler içinde sıkıntılar barındırır. Üniversitelerin geleceğinde sıkıntılar olacaktır. Üniversite rektörleri ile toplantı yaptık. YÖK'e maddeler yolladık. Tüm öğrencilerin paydaşlarıyla yazı yollayacağız. Öğrenci dostu kafe yapacağız öğrenci dostu ada yapacağız. Öğrenciler bunu hissetmezse memnun olmaz. Ev sahipleri veya yurtlar öğrencilere anlayış göstermeleri lazım. Herkes fedakarlık yapması lazım eğer yapmazlarsa evler, yurtlar boş kalacak. KKTC öğrenciler için fedakârlık yapıp öğrenci dostu olmamız gerekiyor.

DAÜ iki tür önerim vardır. Devlet memuru gibi hocalık olmaz projeden, yayımlardan para alırlar sabit giderleriniz geliriniz üstündeyse nasıl yaşayacaksınız geliriniz düşmesini istemiyorsanız çok çalışacaksınız. Ya ödeme şeklini değiştireceğiz veya indirim yapılacak. Hocalar ile yakın zamanda konuşacağız.

Kreşler çok büyük sorundur bizim sağlık sorununu atlattığımız zaman rahatlayacaklardır. Özelde çalışanlar sorunlar yaşamaktadır.

Üniversite öğrencileri halkın içinde olması lazım kendi ülkelerine gittiği için bir Kıbrıslı arkadaş edinmediyse çok yanlıştır. DAÜ bu yanlışı yapan bir üniversitedir kendini kampüs içine kapatmıştır. Öğrenciler için Maraş’da da yurdu olması gerekirdi Karakolda’da, Sakarya’a da ama kendini kampüs içine yaptığı için öğrenciler yaşadıkları yerleri bilmeden ülkeye dönmektedir" dedi.  (MHA)

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