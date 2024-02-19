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Çavuşoğlu: "Bir profesörü müsteşardan daha değersiz görmedik..."

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Meclisten geçecek olan yasanın DAÜ için faydalı olduğuna işaret eden Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, hükümetin DAÜ’nün geleceği ile ilgili kararlı duruşunu ortaya koyduğunu söyledi.
Çavuşoğlu: "Bir profesörü müsteşardan daha değersiz görmedik..."

Meclisten geçecek olan yasanın DAÜ için faydalı olduğuna işaret eden Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, hükümetin DAÜ’nün geleceği ile ilgili kararlı duruşunu ortaya koyduğunu söyledi.

Sendikalardan gelen 3 talebi sıralayan Çavuşoğlu, 3 talebin de kabul edildiğini söyledi. Kamuoyunda DAÜ ile ilgili tartışmalar yaratıldığını savunan Çavuşoğlu, “Bizim hocaların verdiği hizmetin değerini biçmekle ilgili bir görevimiz yoktur” şeklinde konuştu. “Herkes DAÜ’yü kurtarmaya çalışıyor, hükümet yanaşmıyor” şeklinde bir tavır olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Bize haddimizi bildirmeye çalışan ama kendi haddini de bilmeyen birçok insan türedi. Bunlara müsaademiz yoktur” ifadelerini kullandı. 8 aydır çok emek verildiğini savunan Çavuşoğlu, her türlü desteğin verildiğini savundu.

DAÜ’nün ülke geleceğinde yer alması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, “Gelinen aşamada gelir gider dengesi içerisinde herkes ücretlenebilmeli. Bir profesörü müsteşardan daha değersiz veya bir müsteşarı bir profesörden daha değersiz görmedik” dedi.

Barçın: “DAÜ’yü siyaset üstü bir yer olarak görüyoruz”

Mali krizle boğuşan DAÜ ile ilgili meclis kürsüsünde konuşan Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Devrim Barçın, DAÜ’nün içinde bulunduğu mali duruma can suyu vermek adına CTP olarak tüm sorumluluk bilinciyle ve komiteye katılan sendikalarla katkı konulduğunu ifade etti.

Barçın, CTP’nin DAÜ’nün yaşayabilmesi noktasında yasama organına düşen her noktada sorumluluk bilinciyle ve çalışanların da ortak görüşüyle hareket etmeye her zaman hazır olduklarını dile getirdi,  “DAÜ’yü siyaset üstü bir yer olarak görüyoruz” dedi. Barçın, her türlü katkıya hazır olduklarını belirtti.

Kamuoyuna emeklilik yasası olarak yansıyan emeklilik yasası DAÜ’nün içinde bulunduğu mali durumla ilgili yapılmış olan sendikaların yapılan bir yasa olduğunu diğer kamunun hak ve  menfaatlerinin olumlu veya olumsuz etkileyecek hususları içermediğini kaydetti.

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