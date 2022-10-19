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Çavuşoğlu: Biz sizin işinizden olmamanız için direniyoruz

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Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bakanlık önünde eylem yapan Kamu-İş üyesi hademelerin yanına gelerek, sıkıntılarını dinleyip, açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, “Biz sizin işinizden olmamanız için direniyoruz” dedi.
Çavuşoğlu: Biz sizin işinizden olmamanız için direniyoruz

Hademelerin işsiz kalmaması için hizmet almak zorunda kalmalarına ve eyleme rağmen durumu dengelemeye çalıştıklarını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Yoksa şirket mecburdur 280 kişiyle bize hizmet versin… Biz şirkete desek ki 280 kişiyi bana tamamlamak zorundasın, akşamdan sabaha tamamlar” diye konuştu.

Çavuşoğlu, mevcut çalışan insanların değiştirilmemesi için şirketin sabredip, beklemesini istediklerini kaydetti.

 

-“Sendika, taşeron şirketle Toplu İş Sözleşmesi yapacaksa buna müdahil olma hakkımız yok”

“Toplu İş Sözleşmesi yapma hakkınızı eleştirecek durumda değilim. Hiç eleştirmiyorum” diyen Bakan Çavuşoğlu, ihale sistemiyle aldıkları hizmetin muhatabının şirket olduğunu söyledi. Sendika, taşeron şirketle Toplu İş Sözleşmesi yapacaksa buna müdahil olma haklarının olmadığını dile getiren Nazım Çavuşoğlu, “Biz sizin işinizden olmamanız için direniyoruz” dedi.

Hademelerin inandığı yolda yürüdüğünü, bunun onların tercihi olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Benim sizin aleyhinizde bir şeyim yok” ifadesini kullandı.

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