  • BIST 103.292
  • Altın 229,323
  • Dolar 5,4641
  • Euro 6,1882
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Çavuşoğlu: "BM'nin Kıbrıs'ın birleştirilmesi çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz"

»
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin son zamanlarda Güney Kıbrıs’ın arama çalışmalarına ilişkin açıklamalarının "kaygıyla izlendiği" belirtildi.
Çavuşoğlu: "BM'nin Kıbrıs'ın birleştirilmesi çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz"

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin son zamanlarda Güney Kıbrıs’ın arama çalışmalarına ilişkin açıklamalarının "kaygıyla izlendiği" belirtildi. Açıklamada ayrıca, BM’nin, Kıbrıs'ın birleştirilmesi müzakerelerini sürdürme çabalarının memnuniyetle karşıladığına işaret edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonunun Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn'ın katıldığı toplantının ardından açıklama yayımlandı. Açıklamada AB'nin, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ne ilişkin Mart 2018'de Avrupa Konseyi kararları ve iyi komşuluk ilişkilerine işaret edilerek, Türkiye'nin son zamanlarda Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) arama çalışmalarına ilişkin açıklamalarının "kaygıyla izlendiği" belirtildi.

Birleşmiş Milletler'nin (BM), Kıbrıs'ın birleştirilmesi müzakerelerini sürdürme çabalarının memnuniyetle karşıladığına işaret edilen açıklamada, "BM'nin oluşturduğu çerçevede, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun, AB prensiplerine ve müktesebatıyla uyumlu, adil, kapsamlı bir çözümü gerçekleştirilebilecek sürece Türkiye'nin bağlı kalması ve sürece katkı yapmasının önemini hatırlatır." ifadesine yer verildi. Ayrıca, açıklamada, AB-Türkiye ilişkilerinin ele alınması ve bazı konuların görüşülmesi açısında toplantının iyi bir fırsat olduğu belirtildi.

Toplantıda aday ülke ve önemli bir ortak olan Türkiye ile AB ilişkilerinin öneminin yeniden teyit edildiği ifade edilen açıklamada, terörle mücadele, enerji, ulaştırma, ekonomi ve ticaret gibi konularda zorlukların üzerine eğilme konusunda açık diyaloğun öneminin vurgulandığı belirtildi.

Türk hükümetinin uyum süreci için verdiği taahhütlerin reformlarla karşılık bulması gerektiği ifade edilen açıklamada, Türkiye'de insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi alanlarda endişelerin olduğu belirtildi. Bu bağlamda Türkiye'den AB standartları uyarınca yargı reformu için planlarını gerçekleştirmesinin beklendiği ifade edildi.

"TÜRKİYE AB İÇİN ÖNEMLİ TİCARET ORTAĞI"

Açıklamada, Türkiye'nin AB için önemli bir ticaret ortağı olduğu vurgulanırken, AB'nin Türkiye ile ekonomik ve ticari ilişkilerinin güçlü olduğunun altı çizildi. Türkiye ekonomisinin içinden geçtiği zorluklar konusunda, "(ekonomideki) zayıflıkların tespit edilmesi, istikrarlı parasal ve ekonomik koşulların oluşturulmasının gerekli olduğu" aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye ile AB, aralarındaki Gümrük Birliği anlaşmasına yönelik ilişkiyi gözden geçirirken, AB, Türkiye'ye mevcut Gümrük Birliği anlaşmasını tüm üye ülkelere ayrım gözetmeksizin işletmesi konusunu hatırlatır. AB, aynı zamanda Türkiye'ye Türkiye'nin AB-Türkiye Gümrük Birliği anlaşmasını ilerletmek konusunda bir çaba ortaya koymadığı çıkarımını içeren Haziran 2018 konsey kararlarını anımsatır." Açıklamada, Türkiye'nin terörle mücadelesinde AB'nin devam eden desteğini sürdüreceği vurgulanarak, "tüm terörle mücadele faaliyetlerinin demokrasi, insan hakları ve uluslararası hukuka uygun şekilde ilerlemesi gerektiği" belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa Halk Partisi Türkiye’nin üyelik müzakerelerinin sona erdirilmesini istiyor12 Mart 2019 Salı 13:15
  • 22 ülkeden ticari danışman Güney Kıbrıs’ı ziyaret edecek10 Mart 2019 Pazar 14:45
  • Almanya Güney Kıbrıs’a askeri uzmanlarını gönderiyor10 Mart 2019 Pazar 14:40
  • Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye’ye gidiyor10 Mart 2019 Pazar 14:35
  • AB’den Türkiye’ye Meb uyarısı: “Uygun şekilde cevap vereceğiz”10 Mart 2019 Pazar 14:25
  • “Türkiye ve Kıbrıslı Türklerden net tezler bekliyoruz”10 Mart 2019 Pazar 14:20
  • Rum bandıralı gemiler Türkiye’deki gemi geri dönüşüm tesislerine girebilecek10 Mart 2019 Pazar 14:15
  • "Başbakan, elimizi zayıflatıyor"10 Mart 2019 Pazar 13:10
  • Erhürman Amerika’nın Sesi’ne konuştu “müzakere için henüz zemin yok”09 Mart 2019 Cumartesi 18:14
  • Tatar: "Halk ve meclis çoğunluğu iki devletli çözümden yana"09 Mart 2019 Cumartesi 17:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti