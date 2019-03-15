Çavuşoğlu: "BM'nin Kıbrıs'ın birleştirilmesi çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz"

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin son zamanlarda Güney Kıbrıs’ın arama çalışmalarına ilişkin açıklamalarının "kaygıyla izlendiği" belirtildi. Açıklamada ayrıca, BM’nin, Kıbrıs'ın birleştirilmesi müzakerelerini sürdürme çabalarının memnuniyetle karşıladığına işaret edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonunun Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn'ın katıldığı toplantının ardından açıklama yayımlandı. Açıklamada AB'nin, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ne ilişkin Mart 2018'de Avrupa Konseyi kararları ve iyi komşuluk ilişkilerine işaret edilerek, Türkiye'nin son zamanlarda Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) arama çalışmalarına ilişkin açıklamalarının "kaygıyla izlendiği" belirtildi.

Birleşmiş Milletler'nin (BM), Kıbrıs'ın birleştirilmesi müzakerelerini sürdürme çabalarının memnuniyetle karşıladığına işaret edilen açıklamada, "BM'nin oluşturduğu çerçevede, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun, AB prensiplerine ve müktesebatıyla uyumlu, adil, kapsamlı bir çözümü gerçekleştirilebilecek sürece Türkiye'nin bağlı kalması ve sürece katkı yapmasının önemini hatırlatır." ifadesine yer verildi. Ayrıca, açıklamada, AB-Türkiye ilişkilerinin ele alınması ve bazı konuların görüşülmesi açısında toplantının iyi bir fırsat olduğu belirtildi.

Toplantıda aday ülke ve önemli bir ortak olan Türkiye ile AB ilişkilerinin öneminin yeniden teyit edildiği ifade edilen açıklamada, terörle mücadele, enerji, ulaştırma, ekonomi ve ticaret gibi konularda zorlukların üzerine eğilme konusunda açık diyaloğun öneminin vurgulandığı belirtildi.

Türk hükümetinin uyum süreci için verdiği taahhütlerin reformlarla karşılık bulması gerektiği ifade edilen açıklamada, Türkiye'de insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi alanlarda endişelerin olduğu belirtildi. Bu bağlamda Türkiye'den AB standartları uyarınca yargı reformu için planlarını gerçekleştirmesinin beklendiği ifade edildi.

"TÜRKİYE AB İÇİN ÖNEMLİ TİCARET ORTAĞI"

Açıklamada, Türkiye'nin AB için önemli bir ticaret ortağı olduğu vurgulanırken, AB'nin Türkiye ile ekonomik ve ticari ilişkilerinin güçlü olduğunun altı çizildi. Türkiye ekonomisinin içinden geçtiği zorluklar konusunda, "(ekonomideki) zayıflıkların tespit edilmesi, istikrarlı parasal ve ekonomik koşulların oluşturulmasının gerekli olduğu" aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye ile AB, aralarındaki Gümrük Birliği anlaşmasına yönelik ilişkiyi gözden geçirirken, AB, Türkiye'ye mevcut Gümrük Birliği anlaşmasını tüm üye ülkelere ayrım gözetmeksizin işletmesi konusunu hatırlatır. AB, aynı zamanda Türkiye'ye Türkiye'nin AB-Türkiye Gümrük Birliği anlaşmasını ilerletmek konusunda bir çaba ortaya koymadığı çıkarımını içeren Haziran 2018 konsey kararlarını anımsatır." Açıklamada, Türkiye'nin terörle mücadelesinde AB'nin devam eden desteğini sürdüreceği vurgulanarak, "tüm terörle mücadele faaliyetlerinin demokrasi, insan hakları ve uluslararası hukuka uygun şekilde ilerlemesi gerektiği" belirtildi.