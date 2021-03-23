  • BIST 1.374
  • Altın 441,271
  • Dolar 7,8790
  • Euro 9,3667
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA7910 test 13'ü yerel 23 pozitif vaka

Çavuşoğlu: "Borrell ile pozitif gündemi devam ettirmek için birlikte çalışacağız"

»
TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki pozitif gündemi sürdürmek için AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile  çalışacaklarını bildirdi.
Çavuşoğlu: "Borrell ile pozitif gündemi devam ettirmek için birlikte çalışacağız"

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki pozitif gündemi sürdürmek için AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile  çalışacaklarını bildirdi.

Çavuşoğlu, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında Borrell ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Görüşmesi hakkında sosyal medya hesabından değerlendirme yapan Çavuşoğlu, "AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile pozitif gündemi devam ettirmek için birlikte çalışacağız." ifadesini kullandı.

Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, vize serbestisi, düzensiz göç ve terörle mücadelede daha fazla iş birliği gerektiğini kaydeden Çavuşoğlu, Suriye, Afganistan ve Libya dahil bölgesel konuları da ele aldıklarını ifade etti.

Borrell, bu hafta Türkiye-AB ilişkilerinin değerlendirileceği AB Liderler Zirvesi öncesinde yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasındaki açıklamasında, "Biz Türkiye ile bir aday ülke, komşu ve en iyi ilişkileri geliştirebileceğimiz önemli bir ülke olarak ilişki kurmak istiyoruz. Üye ülkelerin ve AB'nin çıkarlarını savunarak bunu yapmak istiyoruz." demişti.

Borrell ayrıca yaza kadar Türkiye'yi yakından takip etmeyi sürdüreceklerini dile getirmişti.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB: Türkiye konusunda tüm seçenekler masada22 Mart 2021 Pazartesi 21:32
  • ‘Covid izni’yle cezaevinden çıktı: Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü22 Mart 2021 Pazartesi 21:29
  • Boğaziçi eylemlerine katıldıkları için tutuklanan 6 öğrenciden 3'ü öğrenci tahliye edildi22 Mart 2021 Pazartesi 21:24
  • Türkiye'de Koronavirüs | 117 kişi daha hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı 22 binin üzerinde!22 Mart 2021 Pazartesi 21:23
  • İmamoğlu kolları sıvadı: Gezi Parkı için davamızı başlatıyorum22 Mart 2021 Pazartesi 21:07
  • “Çocuk parkında PKK renkleri kullanıldığı” gerekçesiyle 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi22 Mart 2021 Pazartesi 20:59
  • Türk Lirası'ndaki değer kaybı, internette Bitcoin aramalarını yüzde 566 artırdı22 Mart 2021 Pazartesi 20:44
  • HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında soruşturma başlatıldı22 Mart 2021 Pazartesi 19:05
  • Ali Babacan’dan çok çarpıcı Naci Ağbal iddiası22 Mart 2021 Pazartesi 15:57
  • Yunanistan, Türkiye’ye uçuş kısıtlamasını kaldırdı22 Mart 2021 Pazartesi 13:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti