Çavuşoğlu: Bu adımın bir karşılığı olacak

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, uçağının iniş izninin iptaline ilişkin açıklamasında, "Bu adımın bir karşılığı olacak" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Hollanda’nın kararına sert tepki gösterdi.

Hollanda, Rotterdam kentinde cumartesi akşamı bir referandum etkinliğine katılması planlanan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ülkeye giriş izni vermedi. Hollanda hükümetinden cumartesi sabahı Lahey'de yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun uçağına iniş verilmediği belirtildi. Açıklamada, Hollanda'da yaşayan Türklerin yoğun bir şekilde etkinliğe katılım çağrısı yaptığı ve bu nedenle Bakan Çavuşoğlu'nun Rotterdam'da bu etkinliğe katılmasının kamu düzeni ve güvenliği tehdit etmesi karara gerekçe olarak gösterildi.

Açıklamada ayrıca "Türk yetkililerin Hollanda'ya yönelik yaptırım tehdidinin çözümü imkansızlaştırdığına” dikkat çekildi. Çavuşoğlu, sabah CNN Türk'e yaptığı açıklamada “Hollanda benim uçuş iznimi iptal ederse bizim çok büyük yaptırımlarımız olur” demişti.

Çavuşoğlu'ndan açıklama

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu akşam saatlerinde Hollanda'nın kararına ilişkin açıklama yaptı. Hollanda'nın aldığı kararın “kabul edilemez” olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Hollanda'nın attığı bu adımın bir karşılığı olacak. Hollanda'nın bu yaptığı karşılıksız kalmaz” dedi.

“Bu kararı alan Başbakan'ın Wilders'ten ne farkı var?” diyen Çavuşoğlu, “Her bakımdan skandaldır ve kabul edilemez. Diplomatik teamüllere sığmaz. Bir kere diplomaside en uç noktadır” şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, “Bizim Hollanda halkıyla 400-500 yıllık bir dostluğumuz var. Atacağız adımda hedefimiz şu andaki yönetimdir” dedi. Dışişleri Bakanı ayrıca, “Bu bana karşı bir tutum değildir. Onların İslam karşıtlığının, Türk karşıtlığının, faşizan yaklaşımlarının bir yansımasıdır” dedi.

Erdoğan'dan tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Hollanda'nın Çavuşoğlu'nun iniş iznini iptal etmesine sert tepki gösterdi. Erdoğan, cumartesi günü İstanbul Bağcılar'da katıldığı toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Hollanda'ya atfen "Bundan sonra senin uçakların bakalım Türkiye'ye nasıl gelecek? Ben burada diplomasiyi konuşuyorum yoksa vatandaşların uçusunu değil” dedi.

"Hollanda, bir sıçrarsın, iki sıçrarsın, ama bilesin ki oradaki benim vatandaşlarım sizin tezgahınızı 16 Nisan'da bozacak” diyen Erdoğan, "İstediğiniz kadar baskı yapın. İstediğiniz kadar teröristleri ülkenizde besleyin, büyütün. Bunların hepsi size ters olarak dönecek” şeklinde konuştu. Erdoğan, Hollanda'ya yönelik "bunlar Nazi kalıntısı, bunlar faşist” ifadelerini kullandı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ise Erdoğan’ın açıklamalarına ilişkin, “Bu çılgınca bir ifade. Öfkeli olmalarını anlıyorum ancak bu tabii ki çizgiyi aşıyor” dedi.

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal edilmesinin ardından Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Anadolu Ajansı ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya‘nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağının iniş iznini iptal etmesine rağmen Hollanda'nın Rotterdam kentine kara yoluyla gideceğini duyurdu. Daha önce Bakan Kaya'nın Hollanda’da katılacağı etkinlikler iptal edilmişti. Hollanda polisi, Kaya'nın, Almanya'dan kara yoluyla Rotterdam'a gideceğinin açıklanmasının ardından Rotterdam Başkonsolosluğu Rezidansı önündeki yolu trafiğe kapattı.

Kılıçdaroğlu: Yapılan yanlış

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da, Hollanda hükümetinin aldığı karara tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, cumartesi günü İstanbul’da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Asla doğru değil. Demokrasiyi savunanlar böyle bir şey yapamazlar. Hem 'demokratım' diyeceksin hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanının uçuş iznini iptal edeceksin. Asla bunu doğru bulmuyoruz, yanlış" şeklinde konuştu.

Öte yandan CNN TÜRK'e konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun Berlin'de yapmayı planladığı toplantıyı iptal ettiğini açıkladı.