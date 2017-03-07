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Çavuşoğlu: Bu akşam Hamburg'da vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz, kimse engelleyemez

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Çavuşoğlu: Bu akşam Hamburg'da vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz, kimse engelleyemez
Hamburg'da katılacağı etkinlik için belirlenen salona 'yangın sisteminde bir güvenlik sorunu olması' gerekçesiyle izin verilmemesine tepki gösteren Dışişleri Çavuşoğlu, "Bu akşam Hamburg'da vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

  • Türkiye Cumhuriyetinin Dışişleri Bakanının toplantılarını engellemek için sistematik bir çalışma var, diğer bakanların da öyle. Türkiye'deki bir referandumda, komşu ülkelerin, dost ülkelerin, dost bildiğimiz ülkelerin, bu kadar açık taraf tutması ve kabul edilemez uygulamalar yapması, bana göre utanılacak bir şeydir.
  • Biz Almanya dahil hiçbir ülkeyle ilişkilerimizin kötü olmasını istemeyiz ama bize karşı düşmanca tavırlar içinde olduğu zaman biz de elbette bunun gerekli karşılığını veririz, altında da kalmayız. Bunu da açıkça söylememiz lazım.
  • Bu akşam Hamburg'da vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Bizim vatandaşlarla bir araya gelmemizi hiç kimse engelleyemez, engellemeye de kalkmamalı. Demokrasinin, toplanma özgürlüğünün gereği budur. Avrupa standartları ve değerleri de tam olarak bunu söylüyor.
  • Bugün Almanya'da, benim bile yapacağım toplantıda toplantı yerinin sahibine önce polisin, sonra istihbaratın, sonra ne kadar yetkili kişi varsa 'iptal et' diye baskı yapması, kişinin kabul etmemesinden sonra da o iş yerinin ruhsatının iptal edilmesi kabul edilebilir bir şey değil. Bu, insan haklarıyla da bağdaşmaz. O kişiyi bu şekilde cezalandırarak Almanya'nın da bir yere varması mümkün değil. 
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