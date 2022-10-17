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Çavuşoğlu: Bu tartışmalar da bitecek

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Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Öğretmen sendikalarının eylemlerini değerlendirdi, 'öğretmenlerin hazırlık ödeneği almalarında öncü olan kişi benim' dedi.
Çavuşoğlu: Bu tartışmalar da bitecek

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda konuşan Bakan Çavuşoğlu, 'halk içerisinde hiçbir mesleği birbirinden ayırt etmeden çalışıyoruz. Öğretmenlere karşı sorumluluğumuz daha fazladır, bunun bilincindeyiz ve bu bilinçle hareket ediyoruz" dedi.

Çocukların eğitim kayıpları olmaması için çok çalıştıklarını dile getiren Çavuşoğlu, basına ve kamuoyuna söylenilen birçok şeyin doğru olmadığını dile getirdi. Sendikalardan, Öğretmenler Değişiklik Yasası ile ilgili ilk günden bugüne kadar itiraz ve çalışmaların iletilmesini istediğini belirten Çavuşoğlu, bugüne kadar kendisine herhangi bir çalışmanın gönderilmediğini kaydetti.

Çavuşoğlu, yasa ile birlikte hizmet içi kurslarına katılımın mecbur kılındığını söyleyerek, ülkede öğretmen başına düşen öğrenci sayısının 9 olduğunu kaydetti.

 

"Bu tartışmalar da bitecek"

"Atatürk Öğretmen Akademisi ile ilgili söylemler ne oldu?" diye soran Çavuşoğlu, 'herkes amacımızın Akademiyi iyileştirmek olduğunu gördü ve eleştirilerine son verdi. Şimdi aynı şey, Öğretmenler Değişiklik Yasası'nda da olacak" diye konuştu.

 

 

"Bunları düzenlemek öğretmen düşmanlığı mı? Bu ülke sevdalısı olmaktır”

Kendisine öğretmen düşmanı denilmesini eleştiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

'Kim öğretmen dostudur, kim değildir, ortadadır. Bana kimse öğretmen düşmanı diyemez. Biz öğretmenlerimizin toplum içerisindeki önemini biliyoruz ve ona göre çalışmalar yapıyoruz. Bunları düzenlemek öğretmen düşmanlığı mı? Bu ülke sevdalısı olmaktır” dedi.

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