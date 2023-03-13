Çavuşoğlu, çadır sınıflardan utananlara ‘gerçeklerle yüzleşin’ dedi

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “çadır sınıf” uygulamasının başlamasıyla birlikte, bazı sınıfların sular altında kalması sonrası Meclis’te yaptığı konuşmada, “Ülkenin gerçeği bu. Yüzleşeceksiniz, yüzleşeceğiz” ifadelerini kullandı.

Meclis Genel Kurulu, güncel konuşmalarla devam ediyor.

Bugün bazı okullarda “çadır sınıf” uygulaması başladı. Olumsuz hava koşullarının etkilerinden dolayı bazı “çadır sınflar” sular altında kalmıştı. Konunun Meclis Genel Kurulu’nda gündeme gelmesiyle birlikte açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, çadır sınıflardan utananlar olduğunu belirterek, “Neden utanıyorsunuz ki? Ülkenin gerçeği bu. Yüzleşeceksiniz, yüzleşeceğiz. Kamu binalarının, okul binalarının durumunun sürpriz bir tarafı yok” dedi.