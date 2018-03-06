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Çavuşoğlu çağırdı, Özersay gitmedi

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Çavuşoğlu çağırdı, Özersay gitmedi
Çavuşoğlu çağırdı, Özersay gitmedi

Havadis Gazetesi'nin haberine göre KKTC hükümeti en üst düzeyde randevu talebinde bulundu ama henüz cevap gelmedi. Başbakan davet beklerken, Dışişleri Bakanı Özersay’ın telefonu çaldı. Özersay bütçe gerekçesi ile Türkiye’ye gitmedi

RANDEVU YOK: Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, talep edilmesine rağmen KKTC Başbakanı Tufan Erhürman’a randevu vermedi. Türkiye hükümetinin, 4’lü koalisyon hükümetinin kurulma çalışması aşamasında yaşanan bazı olayları “Türkiye ve Ak Parti karşıtı” algıladığı ve bu nedenle Büyükelçi aracılığı ile “destek” mesajı vererek, randevu verme niyetinde olmadığı belirtiliyor

ÖZERSAY GİTMEDİ: Tüm bakanlar başbakan ile birlikte randevu talebinde bulunurken, tek cevap Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından Kudret Özersay’a verildi. Ancak, başbakana davet gelmediği için, Özersay da “bütçe görüşmelerini” gerekçe göstererek Türkiye’ye gitmedi. İki hükümet arasında “davet krizi” yaşanıyor

KKTC’de yeni hükümetin kurulmasının ardından gözler, geleneksel olarak “ilk ziyaretin” yapılacağı sürece çevrildi. Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, Başbakan Tufan Erhürman’a randevu vermedi. Bunun bir “tavır” olduğu ifade edilirken, tek randevu cevabı Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan geldi. Ancak Özersay, Çavuşoğlu’nun davetine “bütçe görüşmelerini” gerekçe göstererek icabet etmedi. Hükümette ilk davetin Erhürman’a yapılması bekleniyor.

Hükümet adına Başbakan Tufan Erhürman, TC Lefkoşa Büyükelçiliği aracılığı ile Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım’dan randevu talep etti.

Kabine içerisindeki diğer bakanlar da Türkiye’deki muhatap bakanlardan randevu talebinde bulundu.

Hükümetin kurulma aşamasında yaşanan olayların perde gerisinde gerekçe gösterilerek, Ak Parti hükümetinin özellikle CTP’ye tepkisi olduğu siyasi kulislere sızan bilgiler arasında. Bu nedenle, Binali Yıldırım’ın, Başbakan Tufan Erhürman’a randevu vermek istemediği öğrenildi.

Buna karşın, birçok bakan randevu beklerken, sembolik davet Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan geldi. Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’a 5 Mart için Türkiye davetinde bulundu.

Özersay, Erhürman’a randevu verilmemesi nedeniyle, “Çavuşoğlu’nun davetine icabet etmeyi uygun görmediği” ve bütçe görüşmelerini gerekçe göstererek Türkiye’ye gitmekten vazgeçtiği belirlendi.

Özersay'ın açıklaması için tıklayınız

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