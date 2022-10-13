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Çavuşoğlu: “Çalışanlara sesleniyorum, bu mücadelede hukuki zemin yoktur”

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Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, eylem yapan Kamu-İş’i eleştirerek, “Çalışanlara sesleniyorum, bu mücadelede hukuki zemin yoktur” dedi.
Çavuşoğlu: “Çalışanlara sesleniyorum, bu mücadelede hukuki zemin yoktur”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, eylem yapan Kamu-İş’i eleştirerek, “Çalışanlara sesleniyorum, bu mücadelede hukuki zemin yoktur” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kamu-İş’in eylemi sonrasında basın mensuplarına açıklama yaparak soruları yanıtladı.

Kendilerinin eylemler nedeniyle çocukların eğitim hakkının ellerinden alınmamasını rica ettiğini ancak baskı unsuru yaratmak için yine de çocukların eğitim hakkının ellerinden alındığını ifade eden Çavuşoğlu, UBP hükümetlerinin sendikalı yaşama her zaman destek verdiğini kaydetti.

Serdaroğlu’nun “kapılar ardında söylenenleri anlatsak, o koltukta oturamaz” ifadelerini de eleştiren Çavuşoğlu, “Bunlar doğru söylemler değil. Bizim toplumdan gizlediğimiz hiçbir şey yok” dedi.

 

Kendilerinin çalışanın ekmek parasıyla bir derdi olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, sürecin ihale yoluyla ve yasal prosedürlere uygun şekilde işlediğini belirtti.

İhaleyi alan şirketlerin aynı çalışanlarla devam zorunluluğu olmadığı halde, hükümetlerin telkinleriyle aynı kişilerin çalışmaya devam edebildiğini anlatan Çavuşoğlu, “Biz onların ekmek parasını korumanın yollarını arıyoruz” dedi.

“Çalışanlara sesleniyorum, bu mücadelede hukuki zemin yoktur” şeklinde konuşan Çavuşoğlu, umut verilerek çıkarıldıkları yolun sonunu mutluluk vermeyebileceğini kaydetti.

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