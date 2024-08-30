Çavuşoğlu: Can güvenliği esastır, prefabrik sınıflar kalıcı değil geçicidir

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Lefke Gazi Lisesi’ndeki konteyner sınıflara ilişkin yaptığı açıklamada, can güvenliğinin önemli olduğunu vurguladı, "Prefabrik sınıflar kalıcı değil geçicidir" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Lefke Gazi Lisesi’ndeki konteyner sınıflara ilişkin bir açıklama yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, “Çok kıymetli Lefke halkımız, bugün itibarıyla basın veya sosyal medya aracılığıyla Lefke Gazi Lisesi’ne yönelik olarak zamana bağlı olarak oluşan manevi bağ nedeniyle birçok açıklama ve yorumlar yaparak sitemlerinizi dile getirmektesiniz” ifadelerini kullandı.

“Yapılan açıklamaların bir kısmını takip ettiğimden sizleri yanıltmaya yönelik paylaşımları önlemek adına bazı bilgileri paylaşmak istedim” diyen Çavuşoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

"1. Can güvenliği esastır.

2. Öğrencilerimizin eğitimi vazgeçilemezdir.

3. Mühendislerin yaptığı testler sonucunda ortaya koydukları raporlara uygun şekilde hareket etmek zorunluluğumuzu herkesin kabul etmesi gerekmektedir.

4. Güçlendirme veya yıkım kararını Milli Eğitim Bakanlığı değil mühendisler raporlara bağlı olarak vermektedir.

5. Prefabrik sınıflar kalıcı değil geçicidir. Bu sınıflar 48 metrekare ve çift klima olarak standart sınıf büyüklüğünde düzenlenmektedir 6.Okulumuzun yeni projesi okul hakkında rapor düzenleyen mühendisler tarafından Lefke’nin dokusuna uygun çizilecektir. Proje hazırlanınca vakit kaybetmeden ihalesi yapılacaktır.

7. Eğitimi kesintiye uğratmamak adına ben de dahil, defalarca okula gelip teknik incelemelere katılıp toplantılar yaparak kararlarımızı aldık. Bu kararların tümü duygusal olarak değil raporlara göre alınmıştır. Bu kararlar zorunluluktan planlanmıştır. Yukarıda belirttiğim bilgileri dikkate alarak yorum ve açıklama yapmanız 16 Eylül’de başlayacak olan 2024/2025 eğitim öğretim yılına daha fazla katkı sağlayacaktır düşüncesiyle saygı ve selamlarımı sunarım."