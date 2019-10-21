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Çavuşoğlu: Çekilmezlerse tekrar başlarız

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "35 saatimiz kaldı, 35 saat içerisinde geri çekilmezlerse operasyon tekrar başlayacak" dedi.
Çavuşoğlu: Çekilmezlerse tekrar başlarız

İstanbul Kongre Merkezi'nde bugün düzenlenen TRT World Forumu'nda konuşan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlara beş gün ara verilmesi için ABD'yle kararlaştırılan 13 maddelik uzlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini ve operasyonun hedeflerini tanıdığını söyleyen Çavuşoğlu, oluşturulması planlanan güvenli bölgenin Türk ordusu tarafından kontrol edileceğini ifade etti. YPG'nin çekilmesi için 35 saatlik bir sürenin kaldığını belirten Çavuşoğlu, "Taciz ateşleri devam ediyor. Tabii ki biz bu taciz ateşlerine karşılık verdik. PKK/YPG unsurlarının kontrol ettiğimiz yerleri terk ettiğini görüyoruz. 35 saat kaldı, 35 saat içinde tamamen çekilmezlerse operasyonumuz yeniden başlayacak” dedi.

Türkiye'nin Suriye'deki siyasi süreci çok güçlü şekilde desteklediğini ifade eden Çavuşoğlu, "Askeri bir çözüm yok. Suriye'deki çatışmanın sadece ve sadece siyasi şekilde çözülebileceğine inanıyoruz. Astana garantörleri olarak bu çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi. Siyasi bir uzlaşmaya ulaşma çabalarının sonuçlar doğurmaya başladığını da kaydeden Çavuşoğlu, Anayasa Komisyonu'nun yeni kurulduğunu, 30 Ekim'de Cenevre'de ilk toplantıların yapılacağını belirtti.

Çavuşoğlu, yarın Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de gerçekleştireceği toplantının çok önemli olduğunu da vurguladı.

"ABD silah vermeye devam etti"

Konuşmasında Barış Pınarı olarak adlandırılan operasyona neden başladıklarına da değinen Çavuşoğlu, PYD-YPG'nin günbegün güçlendiğini, Türkiye'ye karşı saldırılarını artırdığını, Türkiye'nin bazı müttefiklerinin, özellikle de ABD'nin, IŞİD'in etkisiz hale getirilmesinden sonra bile Kürt güçlerine silah vermeye devam ettiklerini söyledi. Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesinin 51'inci ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terörle ilgili maddelerine dayanarak operasyonu başlattıklarını anlattı. Çavuşoğlu, operasyonda sivillere zarar vermemek için çaba sarfedildiğini söyledi.

Operasyonla ilgili herkesi bilgilendirdiklerini aktaran Çavuşoğlu, "BM, NATO, ABD, Avrupa Konseyi, İran Rejimi aynı zamanda Araplara, AB büyükelçilerine Ankara'da brifing verdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ben de pek çok mevkidaşımızla görüştük farklı ülkelerden. Savunma Bakanımız Hulusi Akar da mevkidaşlarıyla pek çok telefon görüşmesi yaptı" dedi.

Türkiye'nin operasyonlarında kimyasal silah kullandığı yönündeki iddiaları geri çeviren Çavuşoğlu, "Tarihimizde asla kimyasal silah kullanmadık. Bu da bir kara propagandadır. Envanterimizde hiç kimyasal silah bulunmamaktır" şeklinde sözlerini sürdürdü.

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