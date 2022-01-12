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Çavuşoğlu, Çinli Mevkidaşı Vang İle Çin'in Vuşi Şehrinde Görüştü

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile Çin'in Vuşi şehrinde bir araya geldi.
Çavuşoğlu, Çinli Mevkidaşı Vang İle Çin'in Vuşi Şehrinde Görüştü

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,  Twitter hesabından Şanghay yakınındaki Vuşi kentinde Çinli mevkidaşı Vang ile görüştüğünü duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu, "Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile ikili ilişkilerimizi ve bölgesel konuları ele aldık. Ekonomik iş birliği imkanlarını değerlendirdik. Başta Uygur Türkleri olmak üzere gündemimizdeki konulara ilişkin görüş, beklenti ve hassasiyetlerimizi aktardık." ifadelerini kullandı.

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