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Çavuşoğlu: Çocuklara yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır

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Çavuşoğlu: Çocuklara yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır
Çavuşoğlu: Çocuklara yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çavuşoğlu mesajında, Birleşmiş Milletler tarafından Dünya çocuklarına daha iyi bir yaşam sunmak ve çocukların maruz kaldığı hak ihlallerini gündeme taşımak amacıyla 20 Kasım 1989 yılında imzalanan Çocuk Hakları Sözleşmesi ile birlikte her yıl 20 Kasım’da Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutladıklarını belirtti.

Çavuşoğlu, “Dünya Çocuk Hakları Günü” üzerinde daha fazla durulması gerektiğine dikkat çekerek, “Tarihin her döneminde, sevgi, hoşgörü ve barış gibi değerleri benimsemiş bir milletin evlatları olduklarını ve tüm çocuklara aynı önemi verdiklerini” dile getirdi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş gününü çocuklara bayram olarak armağan etmesi ve 23 Nisan’ın bugün dünyada kutlanan tek çocuk bayramı olmasının da bunun en anlamlı göstergesi olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, her çocuğun ayrım gözetmeksizin başta yaşama, gelişme, kendisi ile ilgili süreçlere katılarak görüş bildirme ve kendi yararına uygun davranılmasını isteme hakkı gibi birçok hakka sahip olduğuna vurgu yaptı.

Çavuşoğlu, çocuklara güven içerisinde yaşayacakları bir gelecek sunmanın önemine de işaret etti ve “Unutulmamalıdır ki, sevgi, saygı, eğitim hakkı, yaşam hakkı, sağlık hakkı bir çocuğun en doğal hakkıdır. Bu hakları geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza sunmak bizim en önemli görevimizdir.” ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, ülkesine ve insanlığa yararlı bireyler yetiştirmenin tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı olarak hedeflerinin, çocukları, kendine güvenen, girişimci, geleceğe güvenle bakan, okuyan ve eleştiren bireyler olarak yetiştirmek olduğunu dile getirdi.

Çavuşoğlu, çocuklara yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu belirterek, tüm çocukların 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutladı.

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