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Çavuşoğlu: Çocuklarımız Ülkemizi Emanet Edeceğimiz Geleceğimiz

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Bakan Çavuşoğlu: “Çocuklarımız Ülkemizi Emanet Edeceğimiz Geleceğimiz”
Çavuşoğlu: Çocuklarımız Ülkemizi Emanet Edeceğimiz Geleceğimiz

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bugünün bize emaneti çocuklarımızın, yarın ülkemizi emanet edeceğimiz geleceğimiz olduğunu belirtti.

 

Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, hayatını eğitime adayan, ülke gençliğinin laik, çağdaş ve demokratik bir ortamda yetişmesi için çabalayan biri olarak, hayatın her alanında eşitliği savunduğunu ifade etti.

 

Bakan Çavuşoğlu açıklamasına şöyle devam etti:

“Ülkemizde de, çocuklarımızın çağdaş dünya çocukları gibi yaşaması, her türlü şiddet, baskı ve kötü ortamdan uzak tutulması için çok mesafe kat ettik. Daha da edeceğiz.

1989 yılından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) tarafından dünya genelinde kutlanan Dünya Çocuk Hakları Günü, bizlere çok şey anlatmakta, farkındalığı artırmaktadır. 

Çocuklarımızın sadece nasihate değil, şefkate de ihtiyacı vardır. Doğru planlanan bir eğitim sistemi içerisinde, beslenmeden, yetişmesine kadar üzerimize düşen çok sayıda sorumluluk var.

Bugünün bize emaneti çocuklar, yarın ülkemizi emanet edeceğimiz geleceğimiz... Siyasetimizin odağında hep "çocuklarımıza daha iyi bir gelecek" ana fikri olmuştur. Bu vesile ile Dünya Çocuk Hakları Günü'nde ülkemizde de yapılan çalışmaların artması gerektiğini bir kez daha anımsayalım.”

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