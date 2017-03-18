Çavuşoğlu: Çözüm istiyorlarsa bu tür rüyalardan vazgeçecekler

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıbrıs'ı çözmek için gayret sarf ediyoruz ama Rum tarafının halen Enosis hayali, rüyası içinde olduğunu da son meclisten çıkardıkları kararlarda gördük ve samimi yaklaşmadıklarına şahit olduk.

“EĞER GERÇEKTEN KIBRIS'TA ÇÖZÜM İSTİYORLARSA BU TÜR RÜYALARDAN VAZGEÇECEKLER”

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıbrıs'ı çözmek için gayret sarf ediyoruz ama Rum tarafının halen Enosis hayali, rüyası içinde olduğunu da son meclisten çıkardıkları kararlarda gördük ve samimi yaklaşmadıklarına şahit olduk. Eğer gerçekten Kıbrıs'ta çözüm istiyorlarsa bu tür rüyalardan vazgeçecekler." dedi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Alanya Sanayici ve İşadamları Derneği üyeleriyle bir araya gelen Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandumun önemli bir oylama olduğuna dikkati çekti.

Kıbrıs müzakerelerine değinen Çavuşoğlu, "Kıbrıs'ı çözmek için gayret sarf ediyoruz ama Rum tarafının halen Enosis hayali, rüyası içinde olduğunu da son meclisten çıkardıkları kararlarda gördük ve samimi yaklaşmadıklarına şahit olduk. Eğer gerçekten Kıbrıs'ta çözüm istiyorlarsa bu tür rüyalardan vazgeçecekler. Çözümün ve müzakerenin çerçevesi belli. Siyasi eşitliğe, iki kesimliliğe saygı duyacaklar. Orada seçim yaklaştıkça bunu da söylemleriyle sulandırmaya başladılar" diye konuştu.

Kafkasya'da Karabağ, Abhazya ve Kırım sorunları olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, Balkanlar'da savaşların sona erdiğini ancak kırılganlığın devam ettiğini, bu sorunların çözümüne katkı sağlamanın önemli olduğunu dile getirdi.

ÜÇLÜ MEKANİZMALAR...

Özellikle üçlü mekanizmalarla güven artırıcı tedbirler aldıklarının altını çizen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye-Bosna-Hırvatistan, Türkiye-Bosna-Sırbistan gibi Kafkasya'da Türkiye-Azerbaycan-İran, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan gibi üçlü mekanizmalarımız var. Şimdi Türkiye-Azerbaycan-Rusya, Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan üçlü mekanizmalarını da kuruyoruz. Pakistan ile Afganistan arasındaki gerginliği azaltmak için üçlü mekanizmamız var. Bunu da başarılı bir şekilde işletiyoruz. Önemli projelerle de bu bölgelerle bağlarımızı güçlendiriyoruz. İki ay içinde Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesinin açılışını yapacağız. İnşallah Edirne-Kars hızlı tren projemiz de yakın zamanda başlayacak. Yarın Çanakkale Köprüsü'nün, su üzerinde dünyada en uzun köprüsünün temeli atılacak. İki Türk ve iki Kore firması, diğer firmalar da vardı, ihaleyi kazanarak projeyi gerçekleştirecekler. Yap-işlet-devret modeli ve cepten de hiç para çıkmıyor."

Gayet güzel bir sistemle bütçeyi de sarsmadan önemli projeleri gerçekleştirdiklerini bildiren Çavuşoğlu, sadece çatışmaların engellenmesi değil, oralara insani yardımların götürülmesinin de önemli olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, dünyada çok sorunlu bölgeler olduğunu dile getirerek, "BM çatısı altında, diğer bölgesel örgütler adı altında Türkiye'nin eş başkanlığını yaptığı birçok inisiyatifler var. Bunlardan bir tanesi de barış için arabuluculuk, Finlandiya ile eş başkanlığını yürütüyoruz." diye konuştu.

"AB'NİN BİZİMLE İLGİLİ NET BİR KARARI YOK"

İspanya ile medeniyetler ittifakını sürdürdüklerinin de altını çizen Çavuşoğlu, medeniyetler ittifakına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu anlattı.

Avrupa ve ötesinde her türlü aşırı akımların giderek yükseldiğini söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Hatta çok tehlikeli boyutlara geldi. AB ile bizim ilişkilerimizi her zaman sıcak tutmak için azami gayret sarf ettik ama AB'nin bizimle ilgili net bir kararı yok. Her ne kadar tam üyelik için müzakerelere başlasak ve anlaşma imzalasak da uzun zamandır AB içindeki bazı önemli ülkeler, hele hele AB'nin onlar için kurulduğu ülkeler. Fransa, Almanya gibi ülkeler. Türkiye'nin AB üyeliğine ciddi karşı çıkmalarını gördük."