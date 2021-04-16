Çavuşoğlu-Dendias gerilimi sonrası Yunanistan'dan ilk açıklama

Reuters'ta yer alan habere göre, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Dendias ve Çavuşoğlu'nun gergin geçen basın toplantısının ardından ilk açıklama geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias arasında tartışmayla geçen basın toplantısından bir gün sonra Yunanistan hükûmeti, Türkiye'yle "farklı görüşlere rağmen olumlu bir gündem" sürdürmeyi istediklerini açıkladı.

Reuters'ta yer alan habere göre, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Dendias ve Çavuşoğlu'nun gergin geçen basın toplantısının ardından ilk açıklama geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Yunanistan Başbakanı Miçotakis hükûmetinin olumlu bir gündemi destekleme konusunda açık bir istekliliği vardır." ifadelerini kullandı. Açıklamada, olumlu gündemin "özellikle ekonomi alanında" olmasıyla ilgilendikleri belirtildi.

Açıklamada "Farklılıklar vardı ve olacak" ifadeleri yer aldı ve Yunanistan'ın uluslararası hukuka bağlılığı vurgulandı.

Erdoğan: Dışişleri Bakanımız Dendias'ın tutumu karşısında ona haddini bildirdi

Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunan mevkidaşı Nikos Dendias, dün Ankara'daki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Tartışmayla geçen basın toplantısında Çavuşoğlu, Dendias'ın açıklamalarına "Basının önünde ülkemi ve milletimi itham ederseniz bunun da cevabını vermek durumundayız" sözleriyle tepki gösterirken, "Bizim arzumuz iki komşu ülke olarak görüşmelere devam etmek" dedi.

TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün tartışmayla ilgili yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmemizde gayet sıcak bir hava içinde görüşme yaptık. Fakat Dışişleri Bakanımızla yaptığımız görüşmede iş farklı zemine kaydı. Dışişleri Bakanımız haddini bildirdi, daha yumuşak olamazdı. Bize yakışmazdı."