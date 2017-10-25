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Çavuşoğlu: “Destekler, kooperatifler üzerinden verilecek”

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Çavuşoğlu: “Destekler, kooperatifler üzerinden verilecek”
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülkede tüm desteklerin kooperatifler üzerinden verileceğini belirterek, “Devlet kooperatiflerin yanındadır” dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu, yeni kurulan Gazimağusa Balıkçılık ve Su Ürünleri Kooperatifi Ltd. kurucu üyelerini kabul etti.

"HİBELER KOOPERATİFLER ÜZERİNDEN"

Görüşmede konuşan Çavuşoğlu, Avrupa’da kooperatifleşme yönündeki başarılara dikkati çekerek “Maliyetleri aşağıya çekebilmek adına malzeme hibelerini kooperatifler üzerinden yapmak istiyoruz. Böylece hibeler çok isabetli ve maliyeti de çok düşük olacak. İkincisi de her üreticinin değil tüm üreticilerin kullanabileceği daha kapsamlı geniş iş aletleri imkanı doğacaktır. O yüzden artık bireylere mevcut desteklerin üzerinde bir destek veremeyeceğiz” diye konuştu.

Tüm sektörlerde kooperatifleşmenin gerekliliği üzerinde duran Çavuşoğlu, özellikle tarımda ürünün markalaşmasının hedeflendiğini de dile getirdi.

Kooperatifleşme yönünde atılan adımlara her gelen hükümetin katkı koymasıyla iyi yerlere gelineceğini belirten Bakan Çavuşoğlu, “Kooperatifleşmeyi sınırsız destekleme hedefindeyiz. Önemli olan doğru karar vermek ve iyi yönetmektir” dedi.

Gayretköy ve Yeşilyurt’ta da kooperatifleşme yönünde adımların atıldığını söyleyen Çavuşoğlu,  kooperatiflere gelir getireceği faaliyetlerin önünü de açacaklarını vurguladı.

Gazimağusa Balıkçılık ve Su Ürünleri Kooperatifi Ltd. üyeleri de Bakan Çavuşoğlu’na kooperatifleşmeleri yönünde verilen destekten dolayı teşekkür etti.

Üyeler, kooperatifçiliğin üst seviyelerde sürdürülebilmesi için eğitimin şart olduğunu ve bunun için toplantılar yapılmasını talep etti. 

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