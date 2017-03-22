TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Washington'da Ulusal Basın Kulübünde TurkishHeritageOrganization (THO) tarafından düzenlenen "Türkiye-ABD Stratejik Ortaklığı: Geleceğe Bakmak" başlıklı panele katıldı.

TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu panelde, Kıbrıs sorununa da değinerek, bunun çözümü konusunda pek çokfırsatın kaçırıldığını ve Şubat 2014'te başlayan görüşmeler kapsamında Rum tarafının Türkiye'nin istediklerini dikkate almadığından görüşmelerin askıya alındığını söyledi.

Rum tarafının halen Kıbrıs'ı birleştirme hayallerinin bulunduğunu ve Kıbrıs Türklerinin adanın gerçek sahipleri olduğunu kabul etmediğini kaydeden Çavuşoğlu, devam eden görüşmeleri "son fırsat" diye nitelendirdi.

Çavuşoğlu, elde edilen fırsatın bu sefer kaçırılmaması konusunda Rum tarafının üzerine düşeni yapmasını umduğunu bildirdi.

Kıbrıs'taki meselenin çözülmesinin de tek başına Doğu Akdeniz'de güvenliği sağlamaya yetmeyeceğini kaydeden Çavuşoğlu, Suriye eksenli güvenlik açığının hala çok önemli bir sorun alanı olarak varlığını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.