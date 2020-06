Çavuşoğlu: "Doğu Akdeniz'de ilişkilerimizin görece kötü olduğu ülkelerle de iş birliğine hazırız"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin normalleşme sürecinde sunduğu güvenli turizm hizmetlerinin anlatıldığı 'Yeniden keşfet' etkinliğinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, Sputnik'in "Türkiye'nin Koronavirüs sonrası oluşacak dünyada özel bir yeri olacağı şeklinde açıklamalar vardı. Yani Türkiye salgından sonra daha güçlü olacak. Bu konudaki pozisyonunuz, çalışmalarınız neler?" sorusuna "Dünya eskisi gibi olmayacak. Dünyadaki değişim trendlerini zaten Covid öncesi de takip ediyorduk" yanıtını verdi.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"O nedenle geçen sene Büyükelçiler Konferansı'nda Yeniden Asya girişimini başlattık. Yeniden Asya... Neden? Dünyanın sağlık merkezi oraya kaydı. Ekonomik büyümenin merkezi Asya. Bütüncül bir yaklaşımla Asya'daki konumumuzu daha da güçlendirebiliriz.

Bu Avrupa'yı terk etmemiz, sırtımızı döndüğümüz anlamına gelmez. Avrupa'daki ülkeler de her yere gidiyor. Dolayısıyla dünyadaki gelişmeleri zaten takip ediyoruz, diğer taraftan yine geçen sene Büyükelçiler Konferansı'nda dijital diplomasiyi başlattık. Pandemi sürecinde gördük ki bu büyük bir önem arz ediyor. Bu sadece video konferanslar değil. Yapay zekadan dijital teknolojilerin kullanımına kadar altyapılarımızı güçlendirmemiz lazım. Buna kendimizi adapte etmeniz lazım.

'KÜRESEL SİSTEM 2. DÜNYA SAVAŞI'NDAN SONRA OLDUĞU GİBİ YENİDEN Mİ KURULACAK, MEVCUT OLAN MI GÜÇLENDİRİLECEK?'

Covid sonrasında dünya farklı olacak. Farklı sorunlarla da karşı karşıya kalacağız, önemli fırsatlar da önümüze çıkacak. Bunları iyi değerlendirmek lazım. Biz de bunu yapıyoruz. Bir taraftan mücadele ederken, bir taraftan da nasıl bir dünya olacak buna kafa yoruyoruz.

Diğer bakanlıklarla da çalışıyoruz. Ayrıca akademisyenlerle çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de farklı düşünürlerden görüşlerini istedik. Kovid sonrası küresel sistem... Küresel sistemin de yetersiz olduğunu görüyoruz. Bu küresel sistem 2. Dünya Savaşı'ndan sonra olduğu gibi yeniden mi kurulacak, mevcut olan mı güçlendirilecek? Küresel sistemi eleştirmek kolay, saldırmak kolay, ama şimdi zamanı değil. Eski sorunlar, yeni trendler.

'NOBEL ÖDÜLLÜ YAZARLARDAN ESKİ DEVLET BAŞKANLARINA, GAZETECİLERDEN AKADEMİSYENLERE KADAR BİRÇOK DÜŞÜNÜRÜN GÖRÜŞLERİNİ ALDIK'

Çok farklı görüşteki düşünürlerin görüşlerini aldık. Sadece bizim değil, bu işe kafa yoranlar ne düşünüyor? Biz yine dünyada çok sayıda önemli aydının, düşünürün görüşlerini istedik. Nobel Ödüllü yazarlar da var, eski devlet başkanları var, akademisyenler var, basının temsilcileri var... Ve Covid-19 sonrası dünya...

Burada çok önemli görüşler var gerçekten. Dünyadaki her kesimin, her kıtadan, her etnik ve dini gruptan kişilerin görüşlerini aldık. Dolayısıyla her anlamda biz kendimizi hazırlamaya çalışıyoruz. Şu anda pandemi dönemini en az hasarla kurtarıp buradan çıkmak, ekonomi dahil, amacımız bu."

'NİYE TÜRKİYE'Yİ DIŞLAMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ?'

Çavuşoğlu, Sputnik'in "Akdeniz'de Yunanistan ve Türkiye ile arasında yeni görüşmeler yapılabilir mi? Normalleşme açısından" sorusu üzerine de şunları kaydetti:

"Maalesef daha düne kadar Türkiye'yi dışlama planı daha ön plandaydı. Türkiye'yi dar bir plana hapsetmek... Uyarılarımızı dikkate alan olmadı. Türkiye olmadan Doğu Akdeniz'deki hiçbir planın anlamı yok. Geçerli de değil. Bunu sözle anlatamadık şimdi icraatla anlatıyoruz. Sondaj gemilerimizle, anlaşmalarla. Şimdi biz bunu yaptık ya, tek taraflı mı yapmak isteriz? Hayır. Yunanistan başta olmak üzere herkesle diyaloğa hazırız.

O gün Merkel de sordu Cumhurbaşkanımıza. Oysa Cumhurbaşkanımız zaten geçen sene New York'ta, yine Londra'da (Yunanistan Başbakanı) Miçotakis'e 'Gelin sorunlarımızı çözelim. Doğu Akdeniz'de, Ege'de sorunlarımızı çözelim. İş birliği yapalım, paylaşalım' dedi. Bizi görevlendirdi. Sonra Cenevre'de bana dediler ki 'Biz buna hazır değiliz, kamuoyu baskısı. 'Türkiye ile iş birliği yapmayın' diye' Niye Türkiye'yi dışlamaya çalışıyorsunuz? Niye Kıbrıs'taki Türk halkının haklarını yok saymaya çalışıyorsunuz. Şu anda siyasi ilişkilerimizin görece kötü olduğu ülkelerle de iş birliğine hazırız. Paylaşmayı öğrenmemiz lazım."