Çavuşoğlu, Dünya Çiftçiler Günü Dolayısıyla Mesaj Yayınladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu,14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Bakan Çavuşoğlu'nun mesajı:

Dünyamızı son bir yıldır etkisi altına alına Covid-19 salgını, insanlığa tarımın sektörünün ne denli önemli olduğunu hatırlatmış, sürdürülebilir tarım politikaları geliştirmenin gereğini ortaya koymuştur.

Bizler de üretici dostu kimliğimizle tarımın hayati önemini dikkate alarak adımlarımızı atıyor, sürdürülebilir destekleme politikaları çerçevesinde çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Üreticilerimizin, ülkemizin yarı kurak bir iklime sahip olması nedeniyle yaşadıkları sorunları ve salgın dolasıyla yurtdışı pazara ulaşmada ortaya çıkan engellerin farkındayız. Bu sıkıntıların aşılması için gerekli desteği vermeye ve üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti’nden ülkemize ulaşan suyun tarımsal alanda kullanılması amacıyla Güzelyurt ve Mesarya Ovası Su Tüneli’nde yürütülmekte olan çalışmaların son aşamasına geldiği müjdesini vermek istiyorum. İnsanüstü gayretle yapılan bu çalışmaların yakın zamanda tamamlanmasıyla birlikte, üreticilerimiz de sulama suyunun verimliliğiyle buluşacaktır. Bu suyun sürdürülebilir bir tarım sektörü yaratılması ve ürün çeşitliliğinin artırılarak rekabet edebilir ürünlerin yetiştirilmesi için gerekli çalışmaları da bakanlığımız tarafından sürdürülmektedir.

Çiftçilerimizin her bir alın teri çok kıymetlidir. Ekmeğini topraktan çıkaran, her türlü zorluğa rağmen tarlasında, bağında, bahçesinde gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm üreticilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutlarım.

Nazım Çavuşoğlu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı