  • BIST 87.484
  • Altın 248,066
  • Dolar 6,0071
  • Euro 6,7015
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Çavuşoğlu: “Düzene uymaya değil, düzen kurmaya geldik”

» »
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülkede statükonun dokulara işlediğini ve bu yüzden çağdaş ülkelerde uygulanan çözüm modellerine ulaşmanın zorlaştığını belirterek “Düzene uymaya değil, düzen kurmaya geldik” dedi.
Çavuşoğlu: “Düzene uymaya değil, düzen kurmaya geldik”

Devlette devamlılığı yaratmanın önemine işaret eden Çavuşoğlu, bunu tüm tarafların katkısıyla yapacaklarını söyledi.

Nazım Çavuşoğlu, Kamu Araçları İşletmecileri Derneği’ni (KAR-İŞ) kabul etti. Görüşmede, öğrenci taşımacılığı ve toplu taşımacılık alanındaki sorunlar ele alındı.

AKANDERE: “SIKINTILARI ÖTELEYEREK DEĞİL ÇÖZEREK İLERLEME DÜŞÜNCESİNDEYİZ”

Kar-İş Başkanı Bekir Beksan Akandere, Çavuşoğlu’na görevinde başarılar dileyerek, yıllardır Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullara öğrenci taşımacılığı yapıldığını ve bu potansiyelin her yıl arttığını söyledi.

Akandere, aynı şekilde sıkıntıların da gün geçtikçe arttığını dile getirerek, işlerini daha iyi yapıp ülkenin geleceği olan çocukları daha iyi taşıma adına herkesin üzerine düşen görevler bulunduğunu belirtti.

“Mevcut sıkıntıları öteleyerek değil çözerek ilerleme düşüncesindeyiz” diyen Akandere, geçmiş dönemde ödeme süreçlerinde ciddi sıkıntılar yaşandığını, toplu taşımacılığın ilerlemesi için eksiklerinin giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Akandere, kısa süre içerisinde sorunları çözerek hem hizmet alan hem de hizmet verenlerin daha iyi şartlara kavuşmasını diledi.

ÇAVUŞOĞLU: “TOPLU TAŞIMACIĞIN BU HALİNDEN KİMSE MEMNUN DEĞİL”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise ülkede farklı alanlarda bir dizi sorun bulunduğunu, bunlardan birinin de toplu taşımacılık olduğunu belirterek, toplu taşımacılığın oluştuğu şekliyle rantabl olmayan haliyle, alışkanlıkla devam ettiğini söyledi.

“Görüldüğü üzere, bu halinden kimse memnun değil, bunun çözümünü bulmak olmazsa olmazımızdır” diyen Çavuşoğlu, herkesin kendi tarafından haklı olduğu bir yaklaşım içerisine girilirse ülkeyi geleceğe taşımada başarısız olunacağını ifade etti.

“ORTAK AKILLA ÇÖZÜM”

Çavuşoğlu, öğrenci taşımacılığının iyi bir sektör olduğunu ancak standartların sürekli tartışıldığını anımsatarak, nasıl iyileşeceğini de, güvenlik, maliyet gibi konularda ortak akılla çözüm üreteceklerini belirtti.

Kişiye göre uygulamalar ve eksik ödemelerle ilgili iddialar olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, toplu taşımacılığın artmasının insanların gelirlerinin ceplerinde kalması anlamına da geldiğini söyledi.

“STATÜKO DOKULARA O KADAR ÇOK İŞLEDİ Kİ…”

Çavuşoğlu, geçmişte toplu taşımacılıkla ilgili denemeler yapıldığını ancak başarılı olunamadığını anımsatarak, “Statüko o kadar çok dokulara işledi ki bu ülkede, çağdaş ülkelerde uygulanan çözüm modellerine ulaşabilmek zor. Halbuki giderler azaldıkça kazanç çoğalacak” dedi.

“DÜZENE UYMAYA DEĞİL, DÜZEN KURMAYA GELDİK”

Devlette devamlılığı yaratmanın önemine işaret eden Çavuşoğlu, “Düzene uymaya değil, düzen kurmaya geldik. Kendimize göre değil herkese uyan tüm tarafların katkısıyla düzen…” diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar’ın ilk konuğu Azeri milletvekili29 Mayıs 2019 Çarşamba 12:09
  • AKEL, Yunanistan’daki seçimden sonra müzakereler konusunda inisiyatif üstlenecek29 Mayıs 2019 Çarşamba 12:05
  • Tatar, GÜV.K.Komutanı Tuğgeneral Tevfik ALGAN’ı kabul etti29 Mayıs 2019 Çarşamba 11:41
  • Tehditten tutuklandı evinde 4 kök hintkeneviri çıktı29 Mayıs 2019 Çarşamba 11:28
  • Slot makinasına müdahale edip kazandığı parayı ikiye katladı ama tutuklanmaktan kurtulamadı29 Mayıs 2019 Çarşamba 11:20
  • Satranç turnuvası düzenlendi29 Mayıs 2019 Çarşamba 11:17
  • “İçişleri Bakanı Baybars Atatürk Meslek Lisesi yılsonu sergisinin açılışını yaptı”29 Mayıs 2019 Çarşamba 11:15
  • Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk: Sansar!29 Mayıs 2019 Çarşamba 11:01
  • Erhürman: Tatar, Türkiye'yi zan altında bıraktı29 Mayıs 2019 Çarşamba 11:00
  • Sarı Alarm verildi: Sıcaklık 41 dereceyi bulacak29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti