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Çavuşoğlu: Ekonomik sıkıntı çok büyük, bunu aşmaya çalışıyoruz

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Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Bilmenizi isterim ki ekonomik sıkıntı çok büyük, bunu aşmaya çalışıyoruz” diyerek, bu süreçten geçerken herkesin desteğine ve katkısına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Çavuşoğlu: Ekonomik sıkıntı çok büyük, bunu aşmaya çalışıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ülkenin zor koşullardan geçtiğini, toplumun umutlarının yıprandığı bir dönemeçte umutsuzluk pompalamak yerine çıkış yollarının da ifade edilmesinin bütünleyici olacağını söyledi.

Burslarla ilgili yazışmaların Maliye Bakanlığı’na gönderildiğini imkan ve kabiliyete göre ödemelerin yapılacağını dile getiren Çavuşoğlu, bursların gününde yatmasının herkesin isteği olduğunu, prosedürün de yapıldığını, konunun Maliye Bakanlığı gündeminde bulunduğunu kaydetti.

“Bilmenizi isterim ki ekonomik sıkıntı çok büyük, bunu aşmaya çalışıyoruz” diyen Çavuşoğlu, bu süreçten geçerken herkesin desteğine ve katkısına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, ekonomik tablonun farkında olan bazı kesimlerin hükümete girmemek için binbir dereden su getirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı’nı eski bir dostuyla yaptığı yazışmanın ironiye dönüştürülmesinin kime ne fayda sağlayacağını soran Çavuşoğlu, yorumun samimiyetten kaynaklandığını ve makam gözetmeksizin yapıldığını kaydetti.

Çavuşoğlu, eylemlerin gerekçelerinin herkesi üzdüğünü, sürecin zor olduğunu, zor günlerin ortak akılla el birliğiyle aşılacağını belirtti.

Belediyelerle ilgili reformun birinci adımının köylerin belediyelere bağlanması, ikinci adımın da birleştirilmesi olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, bunların belediyelerin iyileştirilmesi temel güdüsüyle yapıldığını kaydetti.

Çavuşoğlu, belediyelerin iyileştirilmesi ihtiyacı olduğunu söyleyerek, ülkenin ihtiyaçlarını karşılamak zorunda olduklarını en iyisini yapmak için muhalefetin eleştirilerinin de dinlendiğini belirtti.

Gelinen süreçte bugün Başbakan’ın parti başkanlarıyla görüştüğünü anımsatan Çavuşoğlu, UBP Grup Toplantısında da bu önerilerin görüşüleceğini söyledi.

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