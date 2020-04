Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de en önemli dayanışma günlerinden biri olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün, emeğe verilen değerin ve gösterilen saygının ifadesi olduğunu söyledi.

''İnsanı yücelt ki devlet yücelsin'' anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, her zaman işçinin yanında olduklarını söyledi.

Mesajında “Emeğin, alın terinin değerini bilen; üretimde ve paylaşımda adaleti savunan bir anlayışla, hükümet olarak bizler; çalışanlarımızın emeklerinin tam karşılığını almalarına, çalışma şartlarının iyileştirilmesine, iyi bir yaşam standartlarına kavuşmalarına büyük önem veriyoruz.” ifadelerine yer veren Çavuşoğlu “Sorunların diyalog ve uzlaşı içerisinde çözüme kavuşturulması gerektiğine inanıyoruz. Bu anlayışın, sorunların çözümünü kolaylaştıracağı ve demokrasimizin gelişmesine katkı koyacağı inancındayız.” dedi.

"1 Mayıs, hesaplaşma, çatışma, kavga günü değil, devlet memurlarının, öğretmenlerin, işçilerin, emekçilerin sorunlarının gündeme taşındığı ve çözümlerinin bulunduğu gün olmalıdır” diyen Çavuşoğlu, bugünün emeğin, alın terinin, dayanışmanın, kaynaşmanın, kucaklaşmanın, günü olduğunu söyledi.

1 Mayıs’ın, yüzyıllar süren ve birçok acılara göğüs geren hak arama mücadelesinin sembolü olduğunu belirten Çavuşoğlu, emeğin ve alın terinin kutsal sayıldığı, adaletli paylaşım, dayanışma ve güç birliğinin esas alındığı bir kültür ve medeniyetin mensupları olduklarını ifade ederek şöyle devam etti;“Emek, değer demektir. Öyle yüce bir değerdir ki karşılığı yoktur; pahabiçilemez, ödenemez. Alın teri saklıdır; birlik, beraberlik ve mücadele saklıdır özünde. Emek ve dayanışma; empatiyi, hoşgörüyü, hak, hukuk, adaleti içinde taşır. İşte tam da bu nedenle; işçinin ve emekçinin bayramıdır. Bundandır ki emeğe saygı da kaçınılmazdır, kaçınılmaz olmalıdır.”

Bakan Çavuşoğlu çalışan, üreten kesimlerin beklentilerinin ve taleplerinin karşılanmasının, sorunlarına çözüm üretilmesinin, ülkedeki huzurun ve istikrarın temel unsurlarından birini oluşturduğunu da belirterek, her zaman ve her şartta sağduyuyu koruyarak, karşılıklı anlayış, uzlaşma ve diyalog içerisinde hareket ederek, dile getirilen tüm sorunların üstesinden geleceklerini kaydetti.

Bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Covid-19 nedeniyle sokaklarda, meydanlarda, piknik alanlarında kutlanamayacağına ancak anlamından ve coşkusundan hiçbir şey kaybetmeyeceğine dikkat çeken Çavuşoğlu, “Bu duygu ve düşüncelerle, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün barış ve güven içinde kutlanmasını diler, tüm çalışanlarımızı sevgi ve saygıyla selamlarım” dedi.