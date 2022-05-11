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Çavuşoğlu, Engelliler Federasyonu Heyetini Kabul Etti

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Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Engelliler Haftası dolayısıyla Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Çavuşoğlu, Engelliler Federasyonu Heyetini Kabul Etti

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Engelliler Haftası dolayısıyla Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk ve beraberindeki heyeti kabul etti.


Bakan Çavuşoğlu kabulde yaptığı konuşmada, Engelli vatandaşların eğitimden sağlığa, ulaşımdan istihdama kadar birçok alanda ciddi sorunlarla karşılaştığını dile getirerek, “Engelli vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak ve yaşamlarını kolaylaştırıcı önlemler almak, hepimizin ortak sorumluluğudur” dedi.


Konuşmasında “Engellilerin toplumsal hayata katılımlarını, çalışan, üreten saygın bir kişi olarak yaşamalarını sağlamak adına üreteceğimiz çözümler, onları hak ettikleri hayat standartlarına kavuşturmaya zemin oluşturacaktır.” ifadelerine de yer veren Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı
olarak engelli vatandaşların eğitim alanında yaşadıkları sorunları gidermek ve onlara destek olmak adına bir çok çalışma yürüttüklerini belirtti.


“Engelli olmak bir kusur değildir. Engel değil, destek olmak hepimizin asli görevidir.” diyen Çavuşoğlu, tüm öğrencilerin sorumluluk, empati, yardımlaşma ve dayanışma duygusuna sahip bireyler olarak yetişmesi için çaba gösterdiklerine dikkat çekti.


Özel Eğitim Yasası’nın hazırlanarak Cumhuriyet Meclisi’nde görüşülmek üzere meclise sevk edildiğine de vurgu yapan Çavuşoğlu, iktidarın ve muhalefetin bu yasaya sahip çıkarak yıllardır beklenen yasanın Meclisten geçirilmesi adına adım atması gerektiğini söyledi.

Engelliler Haftası’nın toplumsal duyarlılığın ve bilinç düzeyinin artmasına katkıda bulunacağına da inanç belirten Çavuşoğlu, bu bağlamda çalışmalarını yürüten Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’na ve başkanı Derviş Yücetürk’e kolaylıklar dileyerek, imkanlar dahilinde her türlü desteği vermeye devam edeceklerine vurgu yaptı.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk ise federasyonun çalışmaları hakkında bilgi vererek, taleplerinin bulunduğu dosyayı bakan Çavuşoğlu’na verdi.

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