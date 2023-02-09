Çavuşoğlu: Enkazdan 25 kişi çıkarıldı, 3'ü bizim vatandaşımız

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu Adıyaman'daki çalışmalarla ilgili son bilgileri aktardı.

Çavuşoğlu enkazdan 25 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını 3 kişinin KKTC vatandaşı olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu şöyle konuştu:

Toplam çıkan kişi sayısı 25. 1 tanesi canlı diğer kalanlar cansız olarak enkazdan çıkarıldı. 25 kişiden 3 tanesi bizim vatandaşımız. Çalışmalar yoğun bir şekilde ara vermeden devam ediyor. Umudumuz çocuklarımıza ulaşmak. Burada olan herkes çalışmayı bırakma niyetinde değil. Bu çocukları almadan kimse buradan gitmek istemiyor. Yorgunluk ve bıkkınlık yok tek amaç bu çocukları buradan çıkarmak.