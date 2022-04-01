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Çavuşoğlu: Erdoğan, Putin’le görüşecek

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Çavuşoğlu: Erdoğan, Putin’le görüşecek
Çavuşoğlu: Erdoğan, Putin’le görüşecek

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kolombiyalı mevkidaşı Marta Lucia Ramirez ile düzenlediği ortak basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşına dair açıklamalarda bulundu.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşeceğini açıklayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “İstanbul’da anlamlı bir ilerleme kaydedildi. Temaslarımız ara vermeden sürüyor. Artık kalıcı ateşkesin sağlanması gerek” dedi.

“UKRAYNA’DA 87 TÜRK VATANDAŞI VAR”

Türk vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliyesiyle ilgili konuşan Çavuşoğlu, “En az ateşkes ve kalıcı barış kadar insani konular için de çaba sarf ettik. En çok zorlandığımız yer Mariupul’dü. Dünkü sessizliği olumlu karşılıyoruz. Bu sessizlikten sonra vatandaşlarımızın çıkması daha kolay oldu. Şu anda Ukrayna’da 87 vatandaşımız var. Refakatçileriyle birlikte 190 vatandaş var” dedi.

Mariupol'de halen 30 Türk vatandaşı bulunduğunu kaydeden Çavuşoğlu, “Bizim otobüslerimiz de şehir dışında bekliyor, güvenlik gerekçesiyle vatandaşlarımızı bu konvoydaki otobüslerle çıkaracağız” diye konuştu.

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