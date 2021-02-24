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Çavuşoğlu: Et konusunda dengeli fiyat politikasını değerlendireceğiz

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, et konusunda üreticinin maliyetlerini gözeten, tüketicinin de ete erişimini engellemeyen fiyat politikasını değerlendireceğini söyledi.
Çavuşoğlu: Et konusunda dengeli fiyat politikasını değerlendireceğiz

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, et konusunda üreticinin maliyetlerini gözeten, tüketicinin de ete erişimini engellemeyen fiyat politikasını değerlendireceğini söyledi.

Çavuşoğlu, Halil Akbıçak başkanlığındaki Kasaplar Birliği heyetini kabul etti.

KASAPLAR İTHAL ET TALEBİNDE BULUNDU

Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak, piyasada hayvan eksikliğinden dolayı canlı hayvan fiyatlarının fahiş bir şekilde yükseldiğini, buna bağlı olarak et fiyatlarının da arttığını ve vatandaşın et satın alamayacak duruma geldiğini söyledi. Akbıçak, yaşanan bu sıkıntıların aşılması için dana – kuzu karkas et ithali talebinde bulundu.

 

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: TALEBİ DEĞERLENDİRİP, HÜKÜMETE SUNACAĞIZ

Bakan Çavuşoğlu, kasapların sıkıntılarını dinleyerek, kasaplarla birlikte ülkedeki hayvan popülasyonu ile ilgili durum değerlendirmesi yaptı. Bakan Çavuşoğlu, kasapların ithal et talebini değerlendireceğini, konuyu hükümete taşıyacağını ve bunun hükümet kararı olarak alınmasının daha verimli olacağını kaydetti. Bakan Çavuşoğlu, üretici - tüketici dengesi korunarak, erişilebilir bir fiyat politikası oluşturulmasını tartışacaklarını dile getirdi.

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