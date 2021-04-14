Çavuşoğlu: Eylem siyasi bir eylemdir

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, BRT’de katıldığı “Manşet +” programında Çiftçiler Birliği’nin eylemini değerlendirdi.

Eylemi siyasi olarak nitelendiren Bakan Çavuşoğlu, küçükbaş ve doğrudan gelir desteğinin Cumadan önce ödeneceğinin açıklanmasına rağmen eylem yapıldığını belirtti.

Çavuşoğlu, “Traktörle Lefkoşa’ya gelmek yerine beni arasalardı gelme ihtiyaçları olmayacaktı” dedi.Göreve geldiğinde Tarım Bakanlığı bütçesindeki rakamların belli olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, “Çiftçiler Birliği, eylemi şimdi değil bütçe belirlenirken yapılmalıydı” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, “Çiftçilere desteği savunuyorum. Doğrudan gelir desteklerini artırmak için mecliste ve komitelerde girişimler yaptım 24 milyon TL artırdım” dedi. Doğrudan gelir desteğinin devam etmesi ve artırılması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, ancak kaynak sorunu olduğunu söyledi.