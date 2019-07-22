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Çavuşoğlu: F-35 vermezlerse başka seçenekleri değerlendiririz

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TGRT Haber’de katıldığı bir programda Türkiye’nin F-35’i alamaması durumunda, kendi uçağını yapana kadar diğer seçenekleri değerlendirebileceğini söyledi.
Çavuşoğlu: F-35 vermezlerse başka seçenekleri değerlendiririz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TGRT Haber’de katıldığı bir programda Türkiye’nin F-35’i alamaması durumunda, kendi uçağını yapana kadar diğer seçenekleri değerlendirebileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yaptırım uygulamak istemediğini, kendilerinin de yaptırım beklemediğini belirten Çavuşoğlu, “İki ülke arasındaki sorunları çözmek için diplomasinin çalışması lazım. Bunun dışında gizli bir anlaşmaya gerek yok” dedi.

Çavuşoğlu, F-35 programında yer alan diğer ortakların da Türkiye’nin katılımın dondurulması fikrine katılmadıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Türkiye savunma sanayisine çok önem veriyor, ihtiyacımızın yüzde 70’ini karşılayabiliyoruz. Geri kalanı için atılımlarımız var, ihtiyacımız olan şey kendi uçağımızı üretmektir.

“Tanklarımızı, helikopterlerimizi ihraç etmeye başladık.

“İlgili arkadaşlarımız gerekli süreçleri takip ediyor.

“Teknoloji gelişiyor, bu yüzden F-35’e ortak olduk.

“Diyelim ki F-35’i bize vermediler, o zaman kendimiz üretinceye kadar nasıl ki S-400 için başka kaynaklardan ihtiyaçlarımızı gideririz.

“’Biz Patriot’ı satamadığımız için Türkiye S-400 alıyor’ diyen bir yönetim, F-35 vermedikleri zaman başka seçenekleri değerlendirdiğimizde de bir şey diyemez.

“Amerika ile ilişkilerimizi gerçekçi bir zeminde sürdürmek isteriz. Ama Amerika bize hasmane tutum sergilerse karşı adım atarız. Bu bir tehdit değil, blöf de değil. İncirlik konusunda da gerekirse adım atarız.

"Bu hafta artık Suriye'de güvenli bölgenin oluşturulması konusu konuşulacak."

Çavuşoğlu, Türkiye’nin NATO’dan çıkarılması ve eksen kayma tartışmaları hakkında ise şöyle konuştu:

“Türkiye’nin NATO’dan çıkarılması mümkün değil, kararlar oy birliğiyle alınır. Eksen kayması tartışmalarına ben gülüyorum. Türkiye’nin tek boyutlu bir politika mı izlemesi gerekiyor? Türkiye’nin AB’nin kapısında başka hiçbir yere gitmeden 50 yıl daha beklemesi mi gerekiyor?

“Yeni bölgelere yeni açılımlarımız olacak. Dünya değişiyor, dünyada ekonominin merkezi değişiyor.

“Siz bir yere gidince ekseniniz kaymıyor da ben gidince mi kayıyor?

“AB’ye almayalım ama kapının önünden de ayrılmasın. Ben böyle bir ülke, böyle bir millet değilim. Ben derken Türkiye olarak söylüyorum, şahsi olarak değil, yanlış anlaşılmasın.”

Çavuşoğlu, Almanya ve İsviçre’nin Kıbrıs konusunda arabuluculuk için yeni bir girişim yapmak adına kendileriyle iletişime geçtiğini de açıkladı.

Çavuşoğlu ayrıca "AB ile Geri Kabul Anlaşması’nı, vize serbestisi yürürlüğe girmediği için dondurduk" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"1,8 milyar ümmetin tek umudu Türkiye’dir.

"İhvan seçimleri kazandı, gayet iyi ilişkilerimiz oldu. Darbeyle gittiler, biz buna itiraz ediyoruz.

"Mısır’la ilişkilerimizin kötü olmasının nedeni Müslüman Kardeşler’in iktidardan gitmesi olsaydı, Tunus’la da kötü olurduk. Tunus’la çok iyi ilişkilerimiz var."

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