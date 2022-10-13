Çavuşoğlu Feyzioğlu 'KKTC'de hukuk ve teknik müzakere süreci için " doğru ve uygun isim

TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Metin Feyzioğlu'nun 'KKTC'de hukuk ve teknik müzakere süreci için TC Lefkoşa Büyükelçisi olarak doğru ve uygun isim olduğunu söyledi

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Metin Feyzioğlu‘nun ‘KKTC’de hukuk ve teknik müzakere süreci için TC Lefkoşa Büyükelçisi olarak doğru ve uygun isim olduğunu söyledi

Türkiye‘de katıldığı bir televizyon programında Büyükelçi atamalarıyla ilgili konuşan Çavuşoğlu, Feyzioğlu’nun AKP üyesi ya da diplomatı olmadığı eleştirilerine, kendileri için kişinin “içeriden-dışarıdan” olduğunun fark etmediğini, daha önceki dönemlerde de böyle atamalar olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, “Bunlar gayet doğal. Bunu başka yere çekmenin de hiç bir anlamı yok. Gayet isabetli isimler. Yanlış olursa da gerekeni yapıyoruz zaten. Uyarılarımız olur, geri çekme imkanımız var. Kıbrıs’ta hukuk lazım, teknik müzakereler de var. Ama Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkileri de var. O nedenle sayın Feyzioğlu’nun burada başarılı olacağını ben düşünüyorum. Oraya uygun. Yani biz kişiye göre görev değil de göreve göre uygun arkadaş bulmaya çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.