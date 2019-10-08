Çavuşoğlu: 'Gerekirse YÖDAK'ı lokal bir kurul noktasına çekeceğim'

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu BRT’de katıldığı 45+ programında Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, 3 ayda Türkiye’den gelen öğrencilerin 3 sorununun çözüldüğünü ancak bu sürede YÖDAK ile üniversitelerin yaşadığı sıkıntıların çözülemediğini belirtti.

Yükseköğrenimle ilgili stratejik vizyon belgesini 40 yıl sonra kendilerinin geçirdiğini ifade eden Çavuşoğlu, bu belgenin hayata geçebilmesi için gerekli olan tüzükler ve eylem planları için de çalıştıklarını söyledi.

Nazım Çavuşoğlu, 50-60 eylem planını tamamlamak için en geç 2020 Haziran ayını hedeflediklerini kaydetti, denetleme tüzüğünü ise en geç gelecek hafta geçireceklerini belirtti.

Doğu Akdeniz Üniversitesi ile YÖDAK arasındaki sıkıntıya da işaret eden Bakan Çavuşoğlu, süreci izinsiz başlattığı için DAÜ’nün hatalı olduğunu ancak YÖDAK’ın da zamanında değerlendirme yapıp müdahale etmeyerek hata yaptığını kaydetti.

Nazım Çavuşoğlu, YÖDAK’ın kendisine “yetki aşımında bulunduğuna dair” yazı yazmasını ise hadsizlik olarak nitelendirdi, “herkes haddini bilecek” dedi.

Çavuşoğlu, “YÖDAK kendisine verilen sorumluluğu yerine getiremeyecek duruma gelmişse siyasetçi buna da müdahale etmek zorundadır. Eğer böyle devam ederlerse yasa önerisi verip atandıkları yolla görevden alınırlar maddesini düzenleyeceğim. Ayrıca muadili oldukları YÖK’le görüşme yapıp bu görevi Eğitim Bakanlığı olarak üstleneceğim ve YÖDAK’ı lokal bir denetleme ve değerlendirme kurulu noktasına çekeceğim” dedi.

BRT