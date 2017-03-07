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Çavuşoğlu: Giderim, kimse beni durduramaz

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Çavuşoğlu: Giderim, kimse beni durduramaz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hamburg'da konuşma yapacağı salonun kapatılmasının ardından Almanya'ya ağır suçlamalar yöneltti.

Türk bakanların Almanya'da konuşma yapmak istedikleri referandum etkinliklerinin birbiri ardına iptal edilmesi ile ilgili gerilim tırmanıyor. Son olarak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Hamburg kentinde referandum kampanyası yapacağı salon, yangın yönetmeliklerine uygun donanıma sahip olmadığı gerekçesiyle kapatılmıştı.

Çavuşoğlu, salonun kapatılmasıyla ilgili olarak Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada, "Tüm uygulamalar Nazi dönemindekilere benziyor. AK Parti'ye 'hayır' çıksın diye baskı yapıyorlar… Ben giderim. Kimse beni durduramaz. Toplantı yapacak yer buluruz. İşletme sahiplerini tehdit ediyorlar" ifadelerini kullandı.

AKP İstanbul milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Çavuşoğlu'nun konuşmasının 'yasaklandığını' savunarak, bunun Alman-Türk ilişkilerinde yeni bir dip noktası olduğunu kaydetti. Yeneroğlu, Twitter hesabından yayınladığı açıklamada Almanya'nın referandumda bizzat taraf haline geldiği ve tüm gücüyle seçim kampanyası yürüttüğü suçlamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şubat ayında Köln kentinde düzenlenen "Milletini sevenler evet diyor' toplantısına katılarak anayasa değişikliğini savunmuştu. Hemen öncesinde Başbakan Binali Yıldırım da Oberhausen kentinde "Memleket sevdalıları evet diyor" etkinliğine katılarak konuşma yapmıştı.

Almanya'da Türk derneklerinin çatı örgütü olan Almanya Türk Toplumu derneğinin Başkanı Gökay Sofuoğlu ise iki ülke arasındaki gerilimde acilen mantıklı seslere ihtiyaç olduğunu belirterek, Çavuşoğlu-Gabriel görüşmesi öncesi dışarıya iki ülkenin ortaklığını vurgulayan 'yapıcı bir sinyal' verilmesi gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu'nun çarşamba günü Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile görüşmesi planlanıyor.

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